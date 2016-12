Successo dei test del missile MBDA Enforcer

MBDA ha testato con successo il missile terrestre leggero noti come Enforcer nell’ambito del suo programma di sviluppo. Il team multinazionale di Enforcer ha registrato diversi colpi di alta precisione durante i lanci guidati effettuati nel novembre scorso presso il Centro Tecnico per Armi e Munizioni 91 della Bundeswehr.

I lanci con il prototipo di sviluppo Enforcer sono stati condotti a distanze comprese tra 1.000 e i 2.000 metri confermando le aspettative per quanto riguarda la testa homing dell’arma, che ha guidato il missile direttamente al centro di ciascuno degli obiettivi previsti. Uno dei missili ha utilizzato il nuovo il tubo di lancio in fibra di carbonio leggera sviluppata da MBDA in Italia.

“Questi test hanno condito un anno di successo di sviluppo per Enforcer, un anno caratterizzato da numerosi lanci di successo e altri test” ha dichiarato Peter Heilmeier, Vice President Sales e Business Development di MBDA Germania.

“I colpi diretti dimostrano che abbiamo fatto un importante passo avanti nel programma di sviluppo.”

MBDA prevede di iniziare la qualificazione di questo missile molto compatto nel corso dei prossimi anni, seguita dai preparativi per la produzione in serie. Una delle aree a cui MBDA sta attualmente lavorando è il requisito per le capacità di combattimento notturno della Bundeswehr. A questo proposito, ulteriori lanci guidati sono in programma per il 2017.

L’Enforcer è un missile di precisione, compatto e leggero e a costo conveniente per l’impiego da parte di fanteria e forze speciali, di giorno e di notte contro una vasta gamma di obiettivi e può essere trasportato e impiegato da un singolo soldato. Il missile è stato progettato per ingaggiare sia bersagli fissi sia mobili.

La sua testata esplosiva multi effetto è efficace contro obiettivi non corazzati, blindati leggeri e infrastrutture basiche ma può impiegare anche testate in gradi di penetrare corazze.

Inoltre, la compatibilità di Enforcer con il sistema di munizioni dell’esercito tedesco Wirkmittel 90 favorisce la standardizzazione della Bundeswehr in materia di armi leggere e spalleggiabili.

Fonte e foto MBDA