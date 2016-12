Ultime consegne dell’anno per l’Aviazione Navale russa

Il Comandante in capo della Marina russa Ammiraglio Vladimir Korolev ha dichiarato in una riunione del Consiglio militare che entro la fine dell’anno in corso l’Aviazione Navale riceverà altri nuovi velivoli.

Nel dettaglio si tratterebbe di 6 caccia multiruolo Sukhoi Su-30SM, due aerei da pattugliamento marittimo Ilyushin Il-38 e dieci elicotteri non meglio specificati.

“La nostra aviazione ha già ricevuto un numero significativo di moderni equipaggiamenti militari e armamenti – ha dichiarato l’Ammiraglio Korolev – tuttavia entro la fine dell’anno queste consegne verranno ampliate attraverso l’arrivo di diversi velivoli ad ala fissa e rotante.”

“Quest’anno inoltre – ha proseguito Korolev – la Russia ha iniziato a realizzare il Progetto 885 relativo al sottomarino polifunzionale Perm a propulsione nucleare, il Progetto 20380 Corvette Rezky, il Progetto 20386 Corvette Derzky, il progetto 22800 Corvette Karakurt (unità Uragan, Shkval, Shtorm e Tsiklon) e i pattugliatori Progetto 22160.”

Nel mese di dicembre, infine, i costruttori navali russi inizieranno la realizzazione nuovo sottomarino strategico progetto 955 classe Borei Principe Pozharsky.