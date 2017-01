ALA annuncia il “rebrand” dopo l’acquisizione del gruppo Stag

ALA – Advanced Logistics for Aerospace ha annunciato che, a partire da gennaio 2017, tutte le aziende controllate con sedi in Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti opereranno con lo stesso brand name: ALA – Advanced Logistics for Aerospace. Questo passo completa il processo di riorganizzazione che è seguito all’ultima acquisizione – avvenuta a giugno 2016 – del gruppo anglofrancese STAG.

ALA, azienda italiana specializzata in distribuzione, logistica integrata e attività di service provider per l’industria aerospaziale, sarà presente nel mercato globale come ALA – Advanced Logistics for Aerospace, il suo brand name globale.

“Il processo di rebranding e l’adozione di un’unica strategia globale per il brand ALA è un ulteriore passo nel nostro piano di crescita per il 2020. Oggi siamo un gruppo più internazionale e più forte, capace di offrire una piattaforma d’eccellenza ai nostri clienti internazionali. L’adozione a livello globale del nome ALA amplificherà gli effetti del processo di internazionalizzazione” ha commentato l’AD Roberto Scaramella.

Il processo di rebranding, affiancato dal lancio del nuovo sito www.alacorporation.com, rappresenta un passo importante nel piano strategico di fusioni e acquisizioni intrapreso dalla società, che oggi opera direttamente in quattro paesi con nove centri logistici.

Il Gruppo ALA: ALA – Advanced Logistics for Aerospace è un distributore e fornitore di logistica avanzata e servizi di supply chain che offre soluzioni innovative per l’industria aerospaziale. ALA ha la sua sede principale a Napoli, con impianti di produzione e società operative in Italia, Francia, UK e USA.

Fonte: comunicato ALA – Advanced Logistics for Aerospace