Le attività britanniche di Finmeccanica confluiscono in Leonardo MW Ltd

“Con il supporto del Governo britannico Leonardo è pronta a investire e a sviluppare il proprio business sia in UK sia a supporto dell’export del Paese, nell’ambito di partnership di lungo periodo”. E’ quanto ha sottolineato oggi Mauro Moretti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’operazione che ha portato alla confluenza delle attività britanniche di Leonardo in una nuova, singola entità: Leonardo MW Ltd, il pilastro britannico di Leonardo.

Tale operazione rende Leonardo MW Ltd, con i suoi 7.100 dipendenti nel Regno Unito, una delle più importanti società britanniche nel settore delle alte tecnologie. Grazie ad attività di ricerca, progettazione, produzione e supporto a prodotti e sistemi ad alta tecnologia condotte per oltre un secolo, Leonardo è oggi nella posizione ideale per sviluppare ulteriormente il proprio business nel mercato domestico britannico così come nell’export.

Leonardo realizza velivoli progettati e costruiti nel Regno Unito, così come sensori e sistemi integrati per applicazioni in campo aeronautico, terrestre e marittimo, cui si aggiunge una competenza distintiva nel settore della cyber security. La nuova entità, Leonardo MW Ltd, riunisce AgustaWestland Ltd, Selex ES Ltd, Finmeccanica UK Ltd e DRS Technologies UK Ltd, che opereranno quindi con l’unico brand ‘Leonardo’. Norman Bone è stato nominato Presidente e Direttore Generale della nuova società.

“Siamo molto orgogliosi della nostra tradizione industriale e tecnologica nel Regno Unito”, ha aggiunto Mauro Moretti riferendosi ai due prestigiosi brand, Westland per gli elicotteri e Marconi per l’elettronica, cui si ispira il nome della nuova società. “Questa tradizione – ha proseguito l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo – si consolida oggi grazie a una nuova società unica con un’identità comune, che proseguirà la proficua collaborazione che da oltre 100 anni ci lega alle Forze Armate britanniche”.

Norman Bone, Presidente e Direttore Generale di Leonardo MW Ltd, ha a sua volta commentato: “Nel Regno Unito Leonardo si trova in una posizione privilegiata, essendo in grado di offrire un’ampia gamma di capacità su ogni piattaforma oltre a sistemi e sensori e a soluzioni integrate e supporto ai nostri clienti nel settore aeronautico, terrestre, marittimo e cyber. Siamo ora in grado di presentarci in maniera coesa ai nostri clienti e stakeholder nel Regno Unito, nonché ai nostri clienti in tutto il mondo, facendo leva sulla combinazione delle forze riunite in Leonardo come unica entità”.

Leonardo nel Regno Unito

Leonardo è una delle più importanti società britanniche di ingegneria ad alta tecnologia, con 7.100 dipendenti altamente specializzati in tutto il Regno Unito. La Società vanta nel Paese numerosi investimenti di rilievo nel campo dell’innovazione. Leonardo dispone di una vasta gamma di approfondite competenze in ingegneria, progettazione e produzione che contribuiscono al successo della Società e del Paese, sia dal punto di vista nazionale sia nei singoli territori in cui opera. Leonardo conferma il proprio impegno a collaborare con la filiera dei fornitori nel Regno Unito e con le oltre 400 persone coinvolte nei programmi di formazione altamente qualificati e pluripremiati per laureati e apprendisti nel campo delle STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), persone che contribuiranno a traghettare le future innovazioni tecnologiche dalla fase di progettazione a quella dell’impiego operativo da parte delle Forze Armate UK.

La leadership di Leonardo nel Regno Unito come società di ingegneria avanzata di livello internazionale si basa su significativi investimenti in ricerca e tecnologia e su infrastrutture di prim’ordine, nonché sulla competenza dei suoi scienziati, ricercatori e ingegneri. Leonardo destina notevoli risorse al settore della Ricerca e Sviluppo nel Regno Unito, anche attraverso collaborazioni con primarie università, e sostiene una consistente rete di fornitori composta da circa 2.300 aziende, molte delle quali di piccole e medie dimensioni. La Società fornisce un importante contributo all’economia britannica generando ricavi nel Regno Unito pari a 2,3 miliardi di sterline, di cui 1,3 miliardi provenienti dalle esportazioni. Il vantaggio competitivo della Società risiede nella qualità delle competenze e delle capacità tecniche “core”, combinate con l’abilità di sviluppare e fornire sistemi e soluzioni integrate.

Fonte: comunicato Leonardo