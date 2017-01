Obama non mantiene la promessa e lascia a Trump 45 detenuti a Guantanamo

Sono stati trasferiti il 16 gennaio in Oman 10 detenuti del carcere militare speciale statunitense di Guantanamo, riservato ai prigionieri jihadisti, nell’ambito di un’iniziativa voluta da Barack Obama prima dell’insediamento del presidente eletto Donald Trump. Lo ha annunciato una nota del ministero degli Esteri di Muscat. Il via libera al trasferimento, si legge nel comunicato, è stato concesso alla luce di “una richiesta da parte del governo degli Stati Uniti per aiutare a risolvere la questione dei detenuti di Guantanamo” e considerando “la loro situazione umanitaria”.

I 10 prigionieri resteranno nel sultanato solo “temporaneamente”, è specificato senza però precisare quale sarà la loro destinazione finale o se verranno liberati.

Aperto presso l’omonima base militare statunitense a Cuba dopo gli attentati dell’11 settembre. nel carcere sono stati rinchiusi terroristi stranieri mantenendoli fuori dalla giurisdizione civile americana, in alcuni casi senza che per anni venisse formalizzata contro di loro nessuna accusa.

Obama aveva promesso la chiusura della prigione speciale e sotto la sua presidenza diversi detenuti sono stati rimpatriati o accolti da paesi terzi, anche se in molti casi coloro che sono stati liberati sono tornati a combattere (specie in Afghanistan) venendo successivamente uccisi dalle forze locali e alleate.

Barack Obama aveva promesso solennemente il giorno del suo insediamento alla Casa Bianca, il 20 gennaio 2009, che avrebbe chiuso Guantanamo ma nonostante molti Stati amici lo abbiano aiutato accogliendo molti prigionieri nel carcere speciale statunitense restano 45 detenuti.

Obama lascerà “in eredità” a Donald Trump, che invece non intende chiuderla, la prigione che al suo apice arrivò a contenere 800 jihadisti per lo più catturati in Iraq e Afghanistan.