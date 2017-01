Prima tappa in Australia per la Fremm Carabiniere

La Fregata Europea Multi Missione (FREMM) Carabiniere della Marina Militare è il 25 gennaio a Fremantle in Australia, dove sosterà fino al 31 gennaio 2017.

Quella di Fremantle è la prima delle 4 tappe australiane della campagna navale, oltre ad Adelaide, Sydney e Melbourne. La campagna, partita da La Spezia lo scorso 20 dicembre, porterà la nave a toccare oltre all’Australia alcuni Paesi del Medio Oriente e del sud-est Asiatico tra cui Indonesia, Malesia, Singapore, Pakistan e Oman nei prossimi mesi.

Oggi alle 15.00 (ora locale) il comandante della nave, capitano di fregata Francesco Pagnotta, terrà una conferenza stampa a bordo nel corso della quale presenterà la campagna navale in corso e illustrerà la nave, gioiello della cantieristica navale italiana.

Nave Carabiniere è la quarta unità FREMM consegnata alla Marina Militare nell’aprile 2015 in versione “antisommergibile” ed è allestita con sistema d’arma, difesa e scoperta di ultima generazione, all’avanguardia sia nel campo militare che civile.

L’unità sarà impegnata ad assicurare presenza, sorveglianza marittima, rafforzare le attività di cooperazione già in corso con alcuni alleati trans-regionali ed avviare relazioni con nuovi potenziali partner, nell’alveo dei compiti istituzionali affidati alla Forza Armata.

La campagna di Nave Carabiniere riflette una visione internazionale che tratteggia questo inizio di millennio come “secolo blu”. Quello della “crescita blu” è considerato un fattore chiave sui cui puntare per uno sviluppo sostenibile del nostro Paese in un contesto dove la marittimità rappresenta una risorsa fondamentale per la crescita commerciale, occupazionale e tecnologica.

L’iniziativa è nata con la collaborazione di Fincantieri (sponsor principale), Leonardo, MBDA Italia, Elettronica e Telespazio. Media Partner RTV San Marino e RAI Italia.

Fonte: comunicato Marina Militare