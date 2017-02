A Pordenone e Vittorio Veneto il XXI Corso di Geopolitica

Historia Gruppo Studi Storici e sociali, LiMes Club Pordenone Udine Venezia con il patrocinio dell’Università degli Studi di Udine, il Comune di Vittorio Veneto, il Comune e Provincia di Pordenone, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia e del Veneto presentano il XXI Corso di Geopolitica.

Il corso interregionale prenderà il via il 10 febbraio. E’ gratuito e l’ingresso alle singole lezioni è libero. Tuttavia per ricevere l’attestato di frequenza alla fine del corso e per prenotare i materiali dell’organizzazione (riservati esclusivamente agli iscritti al corso) è necessario comunicare i propri dati all’indirizzo e-mail avv.cevolin@historia.191.it oppure al seguente numero di telefax 0434 20475.

Questo il programma del corso:

Venerdì 10 febbraio 2017, ore 20.30

PORDENONE, Sala Consiglio Provinciale di Pordenone, entrata da Corso Garibaldi e da Borgo San Giorgio

in collaborazione con la 132^ Brigata Corazzata Ariete e la Provincia di Pordenone e il Circolo della stampa di Pordenone

Industria della difesa e sistemi democratici

Ore 20.30 Saluti delle autorità civili e militari; iscrizioni; Ore 20.45 Presentazione del XXI corso; Relazioni: Amm. Div. Dario Giacomin (Capo Reparto Sommergibili presso lo Stato Maggiore Marina) Sommergibili e nuove tecnologie; Prof. Igor Jelen (Università di Trieste) Sistemi democratici e mercati degli armamenti e Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine) Mercati degli armamenti e diritto.

Venerdì 17 febbraio 2017, ore 20.30

VITTORIO VENETO, Museo della Battaglia – Piazza Giovanni Paolo I

in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Veneto

Il pianeta stretto. Geopolitica dopo Trump, demografia e immigrazione

Relatore: Dott. Gianandrea Gaiani (Analisi Difesa). Moderatore: Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine).

Venerdì 24 febbraio 2017, ore 20.30

PORDENONE, Sala Consiglio Provinciale di Pordenone, entrata da Corso Garibaldi e da Borgo San Giorgio

in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia

Chi comanda il mondo?

Relatore: Prof. Lucio Caracciolo (LiMes Rivista italiana di geopolitica);

moderatore Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine);

Venerdì 3 marzo 2017, ore 20.30

VITTORIO VENETO, Museo della Battaglia – Piazza Giovanni Paolo I

in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Veneto

La bottega del professore. Interpretare e reinterpretare la storia

Relatore: Prof. Franco Cardini (Istituto Scienze Umane di Firenze).

Moderatore: Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine).

Venerdì 10 marzo 2017, ore 20.30

PORDENONE, Sala Consiglio Provinciale di Pordenone, entrata da Corso Garibaldi e da Borgo San Giorgio

in collaborazione con l’Associazione Norberto Bobbio di Pordenone

La guerra economica ai tempi di Trump

Relatori: Prof. Virgilio Ilari (Società Italiana di Storia Militare); Gen. C.A. Roberto Bernardini (già Comandante delle Forze Operative Terrestri dell’ Esercito Italiano); Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine).

Venerdì 17 marzo 2017, ore 20.30

VITTORIO VENETO, Museo della Battaglia – Piazza Giovanni Paolo I

Password. Elezioni, referendum, sondaggi

Relatori: Prof. Ilvo Diamanti (Università di Urbino) e Prof. Luigi Ceccarini (Università di Urbino); Moderatore: Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine).

Al Corso sono abbinati ulteriori appuntamenti:

Sab. 18 febbraio 2017, ore 12.30 a Pordenone (Agriturismo Là di Fantin) Presentazione del libro “Immigrazione: tutto quello che dovremmo sapere” di Valditara – Blangiardo – Gaiani (2016) con Gianadrea Gaiani, prenotazioni all’indirizzo avv.cevolin@historia.191.it.

Sab. 25 novembre 2017, ore 10.00 a Udine (UD) (Salone del Consiglio della Provincia di Udine, Piazza Patriarcato n. 3) convegno in collaborazione con la Provincia di Udine “Da Tiziano Tessitori a Marzio Strassoldo: prospettive dell’autonomia del Friuli” con on. Pietro Fontanini, prof. Guglielmo Cevolin, dott. William Cisilino, prof. Gianfranco Ellero, Prof. Raimondo Strassoldo, prof. Federico Vicario, Prof. Andrea Zannini.

Sab. 4 marzo 2017, ore 11.00 a Cordigliano (TV) (Teatro, via Vittorio Veneto n. 51) Lectio magistralis Prof. Franco Cardini (Istituto Scienze Umane di Firenze) “Europa e Oriente. Gerusalemme, Instanbul e Samarcanda”, in collaborazione con il Comune di Cordigliano.

Sab. 4 marzo 2017, ore 18.30 a Nervesa della Battaglia (TV) (località Bavaria) Presentazione del libro “Kosovo. Un monito per l’Europa” di Giorgio Da Gai, in collaborazione con l’Associazione Paolo Sarpi.

Ven. 24 marzo 2017, ore 18.00 a Portogruaro (VE) (Circolo ufficiali Caserma Capitò, Viale Trieste) “Immagini della Grande Guerra”, con Filippo Facca (attore e regista), la Dott.ssa Georgia Schiavon (Historia), il Dott. Arturo Pellizzon (Historia), il Magg. Paolo Ettore Forzato Arcioni (CRI) e il Gen. Federico Maria Pellegatti.

Lun. 27 marzo 2017, ore 17.00 a Pordenone (Palazzo Montereale Mantica, Corso Vittorio Emanuele II) “Noi e Istraele” colloquio tra l’ambasciatore di Israele in Italia Ofer Sachs, il Senatore Lodovico Sonego, il Presidente della Camera di Commercio di Pordenone Giovanni Pavan e il Presidente di Historia Guglielmo Cevolin, in collaborazione con l’Associazione Norberto Bobbio di Pordenone.

5 maggio 2017, ore 20.30 serata geopolitica a Pordenone (Sala Consiglio Provinciale di Pordenone, Corso Garibaldi) “Il populismo e il rischio di analisi deformanti” con il Prof. Marco Tarchi (Università di Firenze) in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Pordenone.

19 maggio 2017, ore 20.30 serata geopolitica a Pordenone (Sala Consiglio Provinciale di Pordenone, Corso Garibaldi) “Il laboratorio francese: analisi delle elezioni presidenziali in Francia”, con la Prof.ssa Sara Gentile (Università di Catania) in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Pordenone.

maggio 2017 Lectio magistralis di Lucio Caracciolo nell’ambito dell’incontro a Udine curato da Historia e LiMes nell’ambito di Vicinolontano – Premio Tiziano Terzani.

maggio 2017 Tavola rotonda sul numero di LiMes in edicola curata da Historia a Udine nell’ambito di Vicinolontano – Premio Tiziano Terzani.

26 maggio 2016 ore 11.00 (Polo Universitario di Santa Chiara, Via Santa Chiara n. 1) Tavola rotonda storico-giuridica-geopolitica “La Costituzione e gli italiani” a Gorizia nell’ambito di èStoria 2017 Italia mia.

Foto Historia e Veronica Andrea Sauchelli