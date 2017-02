Ferretti Security & Defence a Idex-Navdex con la FSD195

FSD Ferretti Security and Defence, la divisione Difesa e Sicurezza del Gruppo Ferretti, partecipa al salone IDEX-NAVDEX di Abu Dhabi, una delle più importanti fiere mondiali dedicate al settore della Difesa e Sicurezza.

Nel corso del salone Fincantieri e Gruppo Ferretti hanno annunciato di aver siglato un accordo di collaborazione ad ampio raggio, con l’obiettivo di sviluppare sinergie industriali e commerciali tra due aziende italiane leader mondiali nei rispettivi comparti.

Inoltre, nei giorni scorsi è stato firmato un accordo con un partner nuovo del Gruppo Ferretti che è Siham Alkhaleej Technology, uno dei principali fornitori delle forze armate dell’UAE, con cui stiamo lavorando sulla nostra strategia da attuare in quest’area geografica particolarmente importante nel settore di difesa.

FSD presenta per il suo battesimo sulle acque internazionali il suo primo modello varato la scorsa estate, un Fast Patrol Vessel denominato FSD195, lungo 20 metri, con un’autonomia superiore alle 500 miglia e velocità medie di oltre 50 nodi.

Significative l’affidabilità e la tenuta al mare dimostrate da FSD195 che, subito dopo il varo, lo scorso mese di agosto, ha navigato da Cattolica a La Spezia, percorrendo 1.100 miglia in totale efficienza operativa pur in presenza di frequenti severe condizioni meteomarine.

FSD195 è in esposizione per la prima volta in acqua e disponibile per prove in mare al NAVDEX in una nuova livrea camouflage, allestito con un sistema di combattimento caratterizzato dall’installazione di alcuni componenti fornite da Leonardo, uno dei leader mondiali del settore Difesa e ora partner del Gruppo Ferretti. Su FSD195 è installata la torretta stabilizzata modello “Hitrole N” – Browning cal. 50 a prora, insieme alla testa optronica “Janus”, camera stabilizzata diurna/notturna.

Nella configurazione Fast Attack Craft può inoltre essere installata una coppia di missili MBDA Marte Mk2, nonché un kit di piastre balistiche Rheinmetall sul perimetro dell’area operativa. Infine, FSD195 è dotato di un sistema innovativo di telecomunicazione broadband dati satellitare fornito da Skytech-IDS mod.BB50 e di uno stabilizzatore giroscopico Seakeepr modello NG9.

NAVDEX ospita quasi 100 espositori e oltre 100 mila visitatori del settore di sicurezza da tutto il mondo su un’area di oltre 6000 metri quadri. L’evento offre la possibilità di conoscere tutte le più recenti evoluzioni tecnologiche e produttive in ambito sicurezza e difesa navale. Inoltre, la fiera è organizzata insieme a IDEX (International Defence Exhibition and Conference) e sarà possibile visitare anche l’area dedicata a questa conferenza presso l’ADNEC Marina.

A seguito del salone di Abu Dhabi, FSD continuerà il suo percorso di partecipazione alle grandi fiere ed il prossimo evento dove esporrà le attuali novità della divisione sarà IMDEX di Singapore dal 16 al 18 maggio 2017.

Fonte: comunicato Ferretti Security & Defence