IFF Leonardo SIT434/5 per gli elicotteri NH90 della Marina italiana

L’agenzia NAHEMA (NATO Helicopter Management Agency), per conto del Ministero della Difesa italiano, ha assegnato a Leonardo un contratto del valore di 11 milioni di euro per equipaggiare gli elicotteri NH90 NFH (NATO Frigate Helicopters) della Marina Militare italiana con l’interrogatore di nuova generazione SIT434/5 per l’identificazione amico/nemico (Identification Friend/Foe – IFF).

Il SIT434/5 è stato integrato sugli elicotteri e i test di qualifica sono stati completati con successo. La Difesa italiana sarà la prima a poter contare su interrogatori IFF a standard “Modo 5” per i propri NH90.

Un sistema IFF consente di distinguere le forze aeree alleate dalle potenziali minacce grazie all’invio di un segnale di interrogazione ai velivoli non identificati e alla verifica delle risposte ricevute. Si tratta di un avanzato ed efficace sistema di password “challenge/response”. L’interrogatore SIT434/5, sviluppato nell’ambito del programma multinazionale “New Generation IFF”, è la parte del sistema che invia il segnale di “sfida”. E’ stato già acquisito da numerosi clienti internazionali.

Dal 2020 tutti gli equipaggiamenti militari dei Paesi NATO dovranno essere compatibili con il “Modo 5”, mentre il “Modo 4” verrà dismesso. Il SIT434/5 consentirà agli NH90 NFH italiani di mantenere la capacità di condurre operazioni congiunte con gli alleati dopo tale data. Il nuovo standard offre diversi vantaggi rispetto ai sistemi meno recenti, tra cui una maggiore sicurezza nella cifratura. Per gli NH90 TTH (Tactical Transport Helicopter) e NFH in servizio presso le Forze Armate italiane, Leonardo fornisce anche apparati di comunicazione, navigazione e informazione, radar e sistemi di missione.

Leonardo è leader in Europa per la tecnologia IFF, in particolare per lo standard “Modo 5”. L’azienda, che ha già fornito questi sistemi alle portaerei della Marina britannica della Classe Queen Elizabeth e agli Eurofighter Typhoon della Royal Air Force, è stata recentemente selezionata dal Ministero della Difesa inglese per ammodernare, in collaborazione con Airbus, i sistemi di identificazione di oltre 400 piattaforme terrestri, aeree e navali. La tecnologia IFF “Modo 5” di Leonardo è, inoltre, a bordo del caccia Gripen E di Saab. L’azienda ha poi di recente testato con successo la capacità “Modo 5 Reverse-IFF” sugli Eurofighter Typhoon italiani. Per quanto riguarda le forze di terra, Leonardo fornirà il proprio interrogatore SIT-422/5J nell’ambito di un programma radar del Ministero della Difesa giapponese.

L’interrogatore NGIFF SIT434/5 è conforme agli standard internazionali più evoluti, incluso il Selective Identification Feature (SIF), il Modo C, il Modo S, il Modo 4 e il Modo 5.

Fonte: comunicato Leonardo