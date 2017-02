MBDA amplia le cooperazioni in Polonia e India

MBDA ha siglato il 2 febbraio un accordo di cooperazione con Polska Grupa Zbrojeniowa (Pgz) nel settore dei sistemi missilistici che prevede anche il trasferimento di tecnologie missilistiche all’avanguardia a compagnie legate a Pgz, integrandole nella rete di distribuzione globale di MBDA.

Fra gli obiettivi dell’intesa lo sviluppo del potenziale industriale del gruppo polacco Pgz in termini di tecnologie missilistiche per la difesa aerea e per sistemi imbarcati su navi e velivoli.

In particolare l’accordo di partnership è legato al ruolo che MBDA potrebbe avere nel proporre un prodotto idoneo al “Programma Narew” (valore previsto 2,5 miliardi di dollari) per un nuovo missile da difesa aerea a corto raggio previsto dal Piano di Modernizzazione Tecnica delle forze armate Polacche.

La scelta di un missile MBDA comporterebbe quindi ampie ricadute sull’industria polacca non solo per la produzione dell’arma ma anche nel supporto, comando e controllo e catena logistica.

Con questo accordo MBDA rafforza la presenza nell’Europa Orientale, mercato attualmente in forte espansione anche a causa delle rinnovate tensioni con la Russia e della crisi in Ucraina.

La Joimt venture tra MBDA e la società indiana Larsen & Toubro firmata ieri punta invece allo sviluppo congiunto di sofisticati missili per le forze armate indiane nell’ambito dell’iniziativa varata da Nuova Delhi per migliorare l capacità di produrre sul territorio nazionale le tecnologie militari noto come “Make in Indiia Initiative”.

Con Larsen & Toubro (L&T), società di engineering, MBDA ha costituito la joint venture “L&T MBDA Missile Systems Ltd” che dovrebbe diventare operativa entro l’anno, posseduta per il 51% dall’azienda indiana e per il 49% dalla società missilistica europea.

L&T and MBDA hanno cooperato nello sviluppo e produzione di sottosistemi come quello dei lanciatori dei missili MICA e puntano a sviluppare insieme proposte per i programmi indiani per i nuovi missili anticarro di Quinta generazione (ATGM5s), missili antinave per batterie costiere e droni bersaglio ad alta velocità.