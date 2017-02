Perchè ci attaccano

Dei tanti libri pubblicati anche in Italia sul fenomeno terroristico islamico quello di Laura Quadarella Sanfelice di Monteforte colpisce per l’ampia e inusuale mole di materiale illustrato (a colori) reso accessibile in un libro che ha il pregio di inquadrare le diverse e complesse dinamiche del fenomeno terroristico in modo chiaro e accessibile anche ai non addetti ai lavori.

L’autrice ha analizzato le pubblicazioni di Stato Islamico e al-Qaeda e i rapporti resi noti sui diversi attentati e sulla tipologia dei terroristi islamici: uno sforzo immane e capillare che le consente di offrirci uno sguardo lucido e oggettivo sulla minaccia oggi più rilevante alla nostra sicurezza e che con ogni probabilità manterrà la sua pericolosità indipendentemente dagli sviluppi della guerra allo Stato Islamico e alle milizie qaediste sui campi di battaglia del Medio Oriente.

Ciò nonostante, l’autrice sottolinea come la battaglia scatenata da al-Qaeda, Isis e altri movimenti eversivi dell’Islam sunnita si inseriscano in un contesto conflittuale che riguarda soprattutto il mondo arabo e islamico evidenziando lo scontro tra sciti e sunniti ma anche quello interno alle diverse anime del mondo sunnita.

Per tutte queste ragioni il libro costituisce un manuale e un testo di analisi indispensabile a chi si occupi a vario titolo di terrorismo e di questione islamica e contemporaneamente una lettura interessante e agevole per chiunque voglia approfondire un’informazione, spesso banale e incompleta, su un tema che riguarda direttamente la sicurezza della nostra società.

Gianandrea Gaiani

Laura Quadarella Sanfelice di Monteforte, giurista e politologo, dottore di ricerca in Diritto internazionale, è specialista in terrorismo jihadista, counter–terrorism, questioni mediorientali, geopolitica, geostrategia e crimini internazionali. È stata docente di Diritto internazionale e Politica estera dell’Unione Europea, attualmente insegna Counter–terrorism e Geopolitica e lavora presso il Ministero degli Affari Esteri. È autore di numerosi articoli su tematiche di geopolitica e diritto internazionale, e delle monografie Il nuovo terrorismo internazionale come crimine contro l’umanità (2006), Terrorismo “fai da te”. – Inspire e la propaganda online di AQAP per i giovani musulmani in Occidente (2013), Due secoli di Stabilizzazione – gli insegnamenti del passato per il peacekeeping del futuro (2015 – insieme a suo marito, Ferdinando Sanfelice di Monteforte) e Perché ci attaccano. Al Qaeda, l’Islamic State e il terrorismo “fai da te” (2016).

Il terrorismo “fai da te” in un’analisi che spazia dalla propaganda jihadista agli attentati che homegrown terrorist e foreign fighter di ritorno mettono in pratica in Occidente. Questi giovani rispondono agli inviti di Al Qaeda e Islamic State, in competizione per la leadership della galassia jihadista, e «ci attaccano» agendo di rado in modo totalmente autonomo. Dallo studio degli attentati e del materiale diffuso in rete si comprende quali attacchi sono condotti e coordinati da gruppi jihadisti e quali semplicemente ispirati dalle loro idee. Si riesce quindi a rispondere a domande come quella che ha dato il titolo al libro e a ipotizzare «chi, quando e dove ci attaccherà».

Laura Quadarella Sanfelice di Monteforte

Perché ci attaccano

pagine: 272

formato: 17 x 24

ISBN: 978-88-548-9828-8

data pubblicazione: Novembre 2016

editore: Aracne

Edizione cartacea Euro 22 (PDF Euro 13,2)

Clicca qui per ordinarlo

L’opera verrà presentata lunedì 27 marzo 2017, ore 19:00 – 23:00 presso il Circolo degli Esteri, Ministero degli Affari Esteri, Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 42, 00197 Roma.

Intervengono, oltre all’autrice, Gioacchino Onorati (Aracne Editore), Vincenzo Camporini (vicepresidente dell’Istituto Affari Internazionali e già Capo di Stato Maggiore della Difesa) e Fabrizio Luciolli (Presidente del Comitato Atlantico).

Al termine della presentazione è previsto un pranzo.