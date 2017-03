Le marine di Italia e Qatar firmano tre accordi tecnici

Sono stati firmati, presso la sede dello Stato Maggiore della Marina Militare (Palazzo Marina), dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Amm. di Squadra Valter Girardelli e dal Comandante della Marina dell’Emirato del Qatar, Major Staff General Mohammed Nasser Al Mohannadi, tre “Technical Arrangement” per consentire, nell’immediato futuro:

la partecipazione da parte degli equipaggi qatarini delle corvette di prossima acquisizione ai corsi di formazione e addestramento presso i Centri della Marina Militare;

l’invio di un ufficiale di collegamento della Marina Militare Italiana presso lo Stato Maggiore della Marina Qatarina a Doha;

l’imbarco di personale della Marina Qatarina a bordo di Unità della Marina Militare Italiana

I tre documenti si inseriscono nel più ampio quadro di crescente collaborazione tra le Forze Armate dei due Paesi, sancito dal Memorandum of Understanding (MoU) sottoscritto il 16 giugno 2016 dal Ministro della Difesa Sen. Roberta Pinotti e dal Ministro per gli Affari della Difesa del Qatar, Khalid bin Muhammad Al-Attiyah.

La cerimonia per la firma dei tre accordi è stata anche occasione per un incontro informale tra i vertici delle due Marine per discutere di ulteriori possibili aree di cooperazione quali, ad esempio, l’adesione della Marina del Qatar alla VRMTC (Virtual Regional Maritime Traffic Center) un possibile supporto della Marina Militare per l’avvio dei centri di formazione e addestramento della Marina del Qatar e la partecipazione del Comandante della Marina Qatarina al Regional Seapower Symposium 2017 che sarà organizzato dalla Marina Militare nella cornice dell’Arsenale di Venezia .