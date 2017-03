Leonardo cresce negli USA con l’acquisizione di Daylight Solutions

Leonardo, attraverso la controllata statunitense Leonardo DRS, ha firmato l’accordo definitivo per l’acquisto di Daylight Solutions Inc., azienda leader nello sviluppo di prodotti laser a tecnologia a cascata quantica. Mauro Moretti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo, ha commentato: “l’acquisizione di Daylight Solutions è un primo significativo passo avanti verso gli obiettivi di crescita e sviluppo posti nel Piano Industriale 2017-2021.

Tale acquisizione permetterà a Leonardo DRS di ampliare l’offerta di soluzioni avanzate ai clienti civili e militari in tutto il mondo, integrando la tecnologia laser di Daylight Solutions nel core business dell’elettro-ottica e dei sensori e sistemi ad infrarossi”. Sia Leonardo DRS che Daylight Solutions sono aziende leader nel campo della ricerca e sviluppo dei prodotti a raggi infrarossi. L’integrazione dei sistemi laser e sensori sviluppati dalle due aziende sarà utilizzata per una serie di applicazioni dual-use, tra cui sistemi di protezione dei velivoli ed anche applicazioni mediche e industriali, tra cui l’imaging per la diagnosi del cancro e la rilevazione chimica.

Il CEO di Leonardo DRS, Bill Lynn, ha commentato: “con questa acquisizione, Leonardo DRS rafforza l’impegno a rimanere all’avanguardia nelle tecnologie a infrarossi per proteggere non solo i nostri militari, ma anche per svolgere attività critiche in una vasta gamma di settori, incluse applicazioni mediche e industriali”. Si prevede per Daylight Solutions una crescita rilevante attesa negli prossimi anni, grazie al lancio di nuovi sistemi di contromisure per i velivoli militari degli Stati Uniti, in cui Daylight Solutions si è assicurata un ruolo notevole.

Nel settore della strumentazione scientifica, Daylight è all’avanguardia nell’introduzione di nuovi strumenti utili per la diagnosi nell’ambito della ricerca medica e trattamenti specifici, che fanno leva sull’utilizzo commerciale dei suoi prodotti laser quantum cascade. Leonardo DRS pagherà 150 milioni di dollari per il 100% del capitale sociale di Daylight Solutions, equivalente ad un EV/EBITDA 2017E di circa 9x. Il prezzo di acquisto include un earn-out da pagare agli azionisti Daylight Solutions al raggiungimento di determinati obiettivi finanziari ed operativi per l’anno 2017.

Dopo la chiusura della transazione, Daylight Solutions diverrà una delle otto linee di business di Leonardo DRS. Entrambi i co-fondatori di Daylight Solution, Dr. Timothy Day e Paul Larson, rimarranno in Leonardo.

“L’integrazione di Daylight Solutions con le persone, le risorse e le tecnologie di Leonardo DRS darà ulteriore supporto nel perseguimento della mission dell’azienda ‘To Protect with Light’ e migliorerà la nostra capacità di trasformare tecnologie avanzate in prodotti che soddisfino appieno le esigenze di una vasta gamma di clienti e industrie.

Ribadiamo il nostro impegno a sostenere la crescita sia dei nostri sistemi di Difesa che di Strumentazioni Tecnologiche per una vasta gamma di clienti ed aziende”, ha dichiarato Day. L’acquisizione è soggetta a specifiche condizioni, tra cui l’approvazione degli azionisti di Daylight Solutions e la ricezione delle autorizzazioni regolamentari, incluse l’approvazione da parte delle autorità antitrust statunitensi e della locale Commissione Investimenti Esteri negli Stati Uniti.

Fonte: comunicato Leonardo