Leonardo DRS produrrà il T-100 in Alabama

Tuskegee (Alabama), 30 marzo 2017 – Leonardo DRS ha annunciato oggi che realizzerà un nuovo stabilimento industriale a Tuskegee, in Alabama, per la produzione del sistema di addestramento integrato T-100 in caso di selezione del velivolo da parte della U.S. Air Force.

Il team T-100 ha scelto il Moton Field Municipal Airport di Tuskegee per il nuovo sito produttivo e per la linea di assemblaggio in virtù della presenza di forza lavoro altamente qualificata, di infrastrutture dedicate alle attività di volo e della disponibilità di risorse locali e dello Stato che supporteranno lo sviluppo economico della regione.

“La produzione dei velivoli T-100 in Alabama porterà alla creazione negli USA di nuovi posti di lavoro dotando la Forza Aerea USA del miglior addestratore al mondo”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Leonardo DRS William J. Lynn, prime contractor per il Team T-100.

“Siamo certi che aver concentrato le attività svolte dall’integratore del sistema e dal produttore del velivolo in una sola entità ci permetterà di gestire al meglio l’offerta, consentendoci di definire la proposta più conveniente e di maggiore qualità per questa gara”, ha aggiunto.

“Grazie al T-100 i piloti militari americani potranno addestrarsi su un sistema tra i più affidabili e competitivi al mondo. Il nuovo polo di eccellenza, inoltre, garantirà benefici significativi per l’economia locale, in particolare in termini di posti di lavoro di elevata qualità” ha dichiarato Mauro Moretti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo, spiegando che “Il T-100 è caratterizzato dal massimo livello di integrazione tra velivolo e sistema di simulazione, da un cockpit di quinta generazione, da una architettura aperta e capacità di rifornimento in volo.

Il sistema è progettato per ricevere aggiornamenti e miglioramenti di performance per specifiche missioni in risposta agli attuali e futuri requisiti della U.S. Air Force”.

I motori F124 del T-100, realizzati dalla International Turbine Company di Honeywell Aerospace, saranno costruiti a Phoenix, in Arizona. CAE USA fornirà il sistema di addestramento basato a terra che sarà sviluppato a Tampa, in Florida. Il T-X è un programma cruciale per la Forza Aerea USA, finalizzato a sostituire gli ormai obsoleti velivoli da addestramento nel momento in cui un numero sempre maggiore di F-35 sta entrando in servizio.

Fonte: comunuicato Leonardo DRS