Leonardo e Boeing con l’MH-139 alla gara dell’Usaf per 84 elicotteri

Leonardo ha annunciato la propria intenzione di partecipare alla gara per la sostituzione della flotta di elicotteri UH-1N Huey della U.S. Air Force attraverso una collaborazione con Boeing. Leonardo fornirà gli elicotteri a Boeing, che sarà prime contractor, offrendo la variante denominata MH-139, presentato il 2 marzo a Orlando nel corso del Air Force Association Air Warfare Symposium.

Basato sul besteller AW139 di Leonardo già prodotto negli Stati Uniti a Philadelphia, l’MH-139 è una soluzione moderna, polivalente, collaudata, matura, e dalle elevate prestazioni, ideale per il soddisfacimento del requisito di 84 macchine finalizzate alla sostituzione degli obsoleti ‘Huey’ della Forza Aerea USA, dedicati a missioni critiche per la sicurezza e il trasporto. Rispetto ai modelli concorrenti, l’MH-139 assicura risparmi per oltre un miliardo di dollari in termini di acquisizione e di costi operativi distribuiti su un ciclo di vita superiore ai 30 anni.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo, Mauro Moretti, ha dichiarato “L’indiscussa superiorità tecnologica e le capacità operative senza precedenti dei nostri prodotti, come l’AW139, ci consentono ancora una volta di affrontare le sfide importanti del mercato, come quelle delle competizioni finalizzate all’ammodernamento delle Forze Armate negli USA, un Paese nel quale possiamo vantare una lunga e consolidata presenza commerciale, industriale, di assistenza e di collaborazione in vari campi. L’MH-139 presenta tutte le caratteristiche ideali per poter rispondere alle rigorose aspettative della U.S. Air Force e del contribuente americano”.

L’AW139 definisce nuovi standard grazie alla sua avanzata tecnologia ed elevate prestazioni, affidabilità, sicurezza, versatilità e spazio in cabina. L’AW139 è ideale per operare in ambienti difficili e in condizioni climatiche avverse. La modernità dell’avionica e dei comandi di volo riduce al minimo il carico di lavoro del pilota, permettendo all’equipaggio di concentrarsi sulla missione. Oltre 250 clienti provenienti da circa 70 paesi hanno ordinato circa 1000 AW139, che si conferma così l’elicottero più venduto della sua categoria. L’AW139 è in grado di svolgere una vasta gamma di ruoli, tra cui missioni governative, eliambulanza, ricerca e soccorso, pattugliamento, pubblica sicurezza e trasporto. Sono quasi 900 gli AW139 consegnati nel mondo molti dei quali ad operatori governativi e militari. Diversi degli AW139 oggi impiegati negli USA sono destinati a compiti di sicurezza e di pubblica utilità negli Stati del Maryland, del New Jersey e della California.

Fonte: comunicato Leonardo