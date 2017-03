Lockheed Martin cerca nuovi clienti per l’ F-35

Secondo quanto dichiarato da Jeff Babione, responsabile di Lockheed Martin per il programma Joint Strike Fighter, il colosso dell’industria della difesa statunitense ha avvisto colloqui con i governi di Spagna, Svizzera e Belgio per la vendita di un numero non precisato di F-35 Lightning II.

Giunto in Australia per l’Avalon Airshow 2017, Babione ha assicurato che ci sono anche altre nazioni europee interessate al velivolo. Altre fonti hanno riferito alla Reuters che l’azienda americana è già in trattative con la Finlandia, dove l’F-35 potrebbe concorrere con l’F/A-18E Super Hornet, il Dassault Rafale, il Saab JAS Gripen e l’Eurofighter Typhoon.

Acquisire nuovi clienti significherebbe comunque ridurre i costi di produzione del caccia, particolarmente penalizzato dai diversi problemi tecnici che hanno causato evidenti ritardi nella di produzione. Pressioni anche con il Canada che non ha ancora deciso se acquistare gli F-35 Lightning II o i Super Hornet della Boeing Co.

Il capo del programma F-35 del Pentagono, il tenente generale Chris Bogdan, ha però rinnovato all’Avalon Air Show le perplessità circa l’affidabilità complessiva degli F-35. (IT log defence)

Foto: Lockheed Martin