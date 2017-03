Mali: si fondono tre gruppi jihadisti

Tre milizie estremiste islamiche del Mali si sono fuse e hanno dischiarato fedeltà ad gruppo terroristico al-Qaeda. Lo ha reso noto il Site, gruppo di intelligence Usa per il monitoraggio dei siti jihadisti.

In un video messo in rete il 2 marzo, riferisce il Site, i leader di Ansar Dine, di al-Mourabitoun (il famigerato traffiicante Mokhtar Belmokhtar) e di al-Qaeda nel Maghreb islamico hanno dichiarato ufficialmente la loro fusione in un nuovo gruppo denominato ‘Jama’at Nusrat al-Islam wal Muslimeen’ che tradotto significa ‘Supporto all’Islam e ai musulmani’.

A capo della nuova entità vi è Iyad Ag Ghaly (nella foto), ex leader di Ansar Dine e originario della regione di Kidal. Nel video Ag Ghaly afferma che le tre fazioni si sono ispirate all’unificazione dei diversi gruppi jihadisti in Siria.

Foto: Jama’at Nusrat al-Islam wal Muslimeen