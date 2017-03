Nuovi ordini dal Pakistan per l’AW139

Leonardo ha annunciato oggi che il Governo del Pakistan ha deciso di dotarsi di ulteriori elicotteri bimotore intermedi AgustaWestland AW139 firmando un nuovo contratto. I velivoli saranno impiegati nel Paese per compiti quali utility, ricerca e soccorso ed eliambulanza, con consegne a partire dall’inizio del 2018.

Quest’ultimo contratto rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il completamento del piano di rinnovo della flotta elicotteristica nazionale, con ordini distribuiti in più lotti comprendenti anche supporto logistico e addestramento. Si tratta di un ulteriore importante traguardo per Leonardo con una rapida crescita della flotta di AW139 nel Paese. Diversi elicotteri di questo modello sono già in servizio in Pakistan, molti dei quali utilizzati dal Governo per compiti di salvataggio e trasporto.

L’ AW139 soddisfa appieno i requisiti pakistani, assicurando capacità operative ed elevate prestazioni in ambienti difficili, ad alta quota e con alte temperature, caratteristiche ancora imbattute rispetto a qualsiasi modello esistente nella stessa categoria.

Il Pakistan è uno dei numerosi paesi che hanno scelto o stanno già utilizzando l’AW139 per compiti governativi; tra questi l’Italia, l’Irlanda, gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar per citarne alcuni. L’AW139 definisce nuovi standard grazie alla sua avanzata tecnologia ed elevate prestazioni, affidabilità, sicurezza, versatilità e spazio in cabina.

Questo modello di elicottero è l’ideale per operare in ambienti difficili, ad alta temperatura e alta quota, anche con un solo motore funzionante. L’AW139 presenta infatti elevati margini di potenza in condizioni critiche per la massima sicurezza, ha dimostrato di poter operare fino a quote di circa 6000 metri ed è in grado di trasportare nella sua spaziosa cabina fino a 15 passeggeri o una combinazione di equipaggiamenti di missione dedicati, barelle e personale medico per compiti di pattugliamento e salvataggio.

Progettato per soddisfare i più moderni requisiti in materia di supporto prodotto, l’AW139 consente un significativo risparmio dei costi operativi e di manutenzione durante l’intero ciclo di vita, che si traduce in elevata efficacia e disponibilità operativa della macchina rispetto a modelli di vecchia generazione.

La modernità dell’avionica e dei comandi di volo riduce al minimo il carico di lavoro del pilota, permettendo all’equipaggio di concentrarsi sulla missione. L’AW139 è l’elicottero di maggior successo nella sua categoria con ordini per oltre 1000 unità effettuati fino ad oggi da oltre 250 clienti in circa 70 Paesi. L’AW139 è in grado di svolgere una vasta gamma di ruoli, tra cui missioni governative, eliambulanza, ricerca e soccorso e trasporto. Sono quasi 900 gli AW139 attualmente in servizio nel mondo.

Fonte: comunicato Leonardo