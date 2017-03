Primi lanci del missile MBDA ASRAAM da un F-35

Un F-35 Lightning II ha effettuato con successo il primo lancio di un missile aria-aria MBDA Advanced Short Range Air-to-Air Missile (ASRAAM): l’arma progettata in Gran Bretagna rappresenta il primo missile non “made in USA” a essere impiegato dal jet di Lockheed Martin.

I test sono stati effettuati sulla Naval Air Station Patuxent River e sulla Edwards Air Force Base statunitensi coinvolgendo i tecnici di Lockheed Martin, BAE Systems, MBDA e Northrop Grumman.

MBDA ha acquisito nel2016 un contratto da 184 milioni di sterline per produrre e integrare il missile a guida infra-rosso sugli F-35 destinati alla Royal Air Force e alla Royal Navy ma l’azienda missilistica europea è impegnata dal 2015 anche nel contratto da 300 milioni di sterline ASRAAM Capability Sustainment Programme (CSP) per il supporto ai missili ASRAAM della flotta di Eurofighter Typhoon della RAF.