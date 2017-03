Tornano in azione i pirati somali

Una piccola petroliera è stata abbordata e sequestrata da pirati al largo delle coste somale settentrionali in quello che viene registrato come il primo sequestro di una nave commerciale dal 2012. La Aris 13, che trasportava petrolio da Gibuti a Mogadiscio, è stata avvicinata il 13 marzo da due piccole imbarcazioni, ha detto John Steed dell’organizzazione Oceans Beyond Piracy.

Un funzionario della regione autonoma somala del Puntland ha aggiunto, sotto anonimato, che una ventina di persone sono salite a bordo della nave. Un’altra fonte informata dell’accaduto ha detto all’agenzia AP che a bordo ci sono 8 membri dell’equipaggio dello Sri Lanka. La forza navale dell’Ue al largo della Somalia, (Operazione Atalanta) ha confermato il giorno successivo la richiesta di riscatto da parte dei pirati.

Aris 13 batte bandiera delle isole Comore e si trova sotto sequestro da parte dei pirati non lontano da Alula, nel Puntland. La nave da 1.800 tonnellate è di proprietà dell’armatore Armi Shipping, società registrata a Panama ma gestita negli Emirati Arabi Uniti dalla compagnia Aurora Ship Management.

Aris 13 rappresentava un bersaglio facile per i pirati: lenta, di piccole dimensioni, navigava sotto costa priva di personale armato di guardia lungo la rotta, più breve ma pericolosa, che passa tra la costa somala e l’isola di Socotra.

Il suo sequestro conferma che i pirati somali sono stati in questi ultimi anni scoraggiati nelle loro incursioni dalla presenza navale internazionale e soprattutto dalle guardie armate imbarcate sui mercantili, ma non sono scomparsi e restano pronti a colpire prede facili.