A Pyongyang sfilano anche i missili intercontinentali

Il regime nordcoreano ha celebrato oggi con una grande parata a Pyongyang il 105° compleanno del suo padre fondatore, Kim Il-sung, nonno dell’attuale leader Kim Jong-un.

La televisione di Stato ha mostrato migliaia di soldati in marcia nella grande piazza Kim Il-sung con missili balistici, carri armati, artiglierie e mezzi di vario genere.

Una dimostrazione di forza che ben si attaglia al clima di escalation della tensione con gli Stati Uniti che minacciano di rispondere con la forza al previsto test atomico o missilistico che il regime potrebbe effettuare nelle prossime ore.

Hanno sfilato anche missili balistici a medio raggio imbarcati su sottomarini ma la ‘star’ della parata è stato il nuovo missile intercontinentale Pukguksong 3.

Secondo molti analisti militari tali missili non sarebbero ancora operativi poiché devono completare i test ma potrebbero un giorno essere in grado di colpire in profondità il territorio continentale degli Stati Uniti (Hawaii e Alaska sarebbero già “a tiro” dei missili balistici nordcoreani).

Nella parata hanno sfilato infatti anche i missili balistici a lungo raggio KN-14, con un raggio operativo stimato di 8.000-12.000 chilometri e il KN-08, conosciuto anche come Rodong-C e Hwasong-13, (fino a 6.000 chilometri di raggio d’azione). In parata hanno sfilato anche due tipi di IRBM, missili balistici a medio raggio, il Pukguksong-2 e la sua versione imbarcata su sottomarini, il KN-15 lanciato per la prima volta nel febbraio scorso.

Secondo le stime nel migliaio di missili balistici in possesso di Pyongyang vi sono anche 600 vettori deryvati dai sovietici Scud di tipo B, C e D (rispttivamente 300, 600 e 900 chilometri di raggio d’azione), e 300 Nodong capaci di colpire bersagli fino a 1.000-1.300 chilometri di distanza.

Guarda il video completo della parata

Foto AP e KCNA