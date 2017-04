Agli Emirati piace il Sukhoi Su-35

Sergey Chemezov, Amministratore delegato di Rostech, ha dichiarato in occasione dell’11^ edizione biennale dell’IDEX di Abu Dhabi (International Defence Exhibition and Conference) che gli Emirati Arabi Uniti sono interessati ad un acquisto di un numero imprecisato di caccia multiruolo Sukhoi Su-35 di generazione 4++.

Tuttavia, benché le discussioni su questo potenziale acquisto non sono in effetti una novità poiché nella scorsa edizione del 2015 era già venuto fuori l’interesse dei vertici emiratini nei confronti del caccia russo, la notizia più sensazionale è invece quella relativa alla possibile futura collaborazione tra Mosca e Abu Dhabi circa lo sviluppo congiunto di un nuovo caccia leggero di quinta generazione, come già trattato in questi spazi.

Secondo Chemezov un primo compromesso per iniziare questo progetto a lungo termine è stato firmato tra i due paesi (lo stesso in realtà farebbe parte di un più ampio accordo di cooperazione con gli Emirati nel campo della cooperazione militare e industriale) e ci sono alte probabilità che il velivolo in questione possa essere un’evoluzione derivata dal MiG-29.

Foto Alexey Mityaev