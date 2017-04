Cyber security: Seul investe 218 milioni di dollari

Seul investirà circa 218 milioni di dollari nei prossimi cinque anni per rafforzare la cyber security del Paese. Questo sforzo economico ha l’intento primario di mettersi al riparo dalle azioni degli hacker della vicina Nord Corea. La strategia, illustrata recentemente dal ministero della Difesa sudcoreano, seguirà due obiettivi: lo sviluppo di tecnologie di ultima generazione di cyber difesa e di capacità offensive, e la formazione di professionisti del settore, un cyber esercito da impiegare in azioni di guerra elettronica.

Contestualmente, assieme ai partner di altri Paesi, verranno intensificati i piani di risposta condivisa. Già da tempo Seul, tra le nazioni più tecnologicamente avanzate al mondo, si è mossa con progetti destinati all’ambito civile: a febbraio è stato annunciato il progetto di un sistema di monitoraggio per la cosiddetta Internet delle Cose (IoT), con l’obiettivo di identificare i cyber attacchi – soprattutto i DDos – che utilizzano le vulnerabilità di quella tecnologia.

La Corea del Sud è stata più volte vittima di offensive cibernetiche negli ultimi anni: a decorrere da luglio del 2009, Pyongyang sferrò un forte attacco cyber a due mesi di tempo dal suo secondo test nucleare, mentre in occasione del terzo, a marzo del 2013, colpì invece i media del paese vicino.

Per questo, Seul ha dato il via nel 2016 alla Cybersecurity Alliance for Mutual Progress (CAMP), una partnership globale alla quale aderiscono 32 nazioni tra le quali Stati Uniti e Giappone.

Fonte: Cyber Affairs

Foto Shutterstock