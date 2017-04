I giornalisti embedded sono “benvenuti”, dice la Difesa: 2.305 dal 2002

“Dal 2002 ad oggi, lo Stato Maggiore della Difesa ha inviato 2.305 rappresentanti degli organi d’informazione in 16 teatri d’operazione”. Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, Gioacchino Alfano, rispondendo in IV commissione alla Camera a un’interrogazione del Movimento 5 stelle (primo firmatario Gianluca Rizzo), sull’attività dei giornalisti al seguito delle missioni militari all’estero.

I 5 stelle hanno chiesto al Governo “quanti giornalisti ed operatori della comunicazione abbiano svolto attività a seguito delle forze armate italiane negli ultimi 20 anni, indicando, per ogni anno, in quale teatro operativo estero, e quanti di essi fossero già appartenenti alle forze armate”.

Alfano, premettendo che “la Difesa ha sempre incoraggiato senza riserve, in totale trasparenza e con i soli limiti imposti dalla sicurezza operativa, ogni attività mediatica tesa a documentare, in Patria e fuori, l’operato dei nostri soldati per la comune sicurezza”, ha ricordato come “il flusso dei giornalisti verso i diversi teatri non è riconducibile a parametri costanti nel tempo essendo, al contrario, in funzione di molteplici fattori, quali: la sicurezza operativa, variabile nel tempo e nello spazio e principale elemento di valutazione da parte del comandante di contingente sulla fattibilità di ogni attività mediatica.

L’interesse giornalistico per una determinata area di crisi, che varia a sua volta in base alle diverse fasi di un’operazione (apertura – consolidamento della missione – chiusura) e in relazione ad eventi di particolare rilievo di natura operativa, istituzionale o sociale”.

E ancora: “L’assenza di criticità cicliche quali, ad esempio, avvicendamenti di contingenti; la disponibilità di vettori aerei; la ricettività logistica dei teatri d’operazione, determinante in particolar modo per i teatri di recente apertura, grandi catalizzatori dell’attenzione mediatica, ma raramente idonei a sostenere regolari afflussi di giornalisti, nonostante il costante impegno della Difesa; non ultimo, la crisi economica dell’editoria, che ha fortemente limitato afflussi e permanenze dei media nei teatri”.

Alfano ha poi consegnato in commissione l’elenco degli embedded, dal 2002:

Anno 2002: 16, di cui 7 in Afghanistan, 1 in Albania, 3 in Bosnia, 2 in Etiopia/Eritrea e 3 in Kosovo;

Anno 2003: 75, di cui 17 in Afghanistan, 55 in Iraq e 3 in Kosovo;

Anno 2004: 189 di cui 30 in Afghanistan, 3 in Albania, 9 in Bosnia, 1 in Etiopia/Eritrea, 119 in Iraq, 26 in Kosovo e 1 in Oceano Indiano;

Anno 2005: 206 di cui 104 in Afghanistan, 1 in Albania, 28 in Bosnia, 37 in Iraq, 26 in Kosovo, 2 in Libano, 1 a Malta, 1 in Palestina e 6 in Sudan;

Anno 2006: 261 di cui 48 in Afghanistan, 6 in Bosnia, 37 in Iraq, 43 in Kosovo, 127 in Libano;

Anno 2007: 162 di cui 68 in Afghanistan, 11 in Bosnia, 35 in Kosovo e 48 in Libano;

Anno 2008: 112 di cui 43 in Afghanistan, 4 in Bosnia, 3 in Chad, 6 in Iraq, 37 in Kosovo e 19 in Libano;

Anno 2009: 215 di cui 122 in Afghanistan, 4 in Bosnia, 5 in Chad, 27 in Iraq e 57 in Libano;

Anno 2010: 212 di cui 94 in Afghanistan, 2 in Bosnia, 3 ad Haiti, 12 in Iraq, 54 in Kosovo e 47 in Libano;

Anno 2011: 224 di cui 150 in Afghanistan, 37 in Kosovo e 37 in Libano;

Anno 2012: 194 di cui 109 in Afghanistan, 19 in Kosovo, 63 in Libano e 3 in Oceano Indiano;

Anno 2013: 159 di cui 85 in Afghanistan, 26 in Kosovo e 48 in Libano;

Anno 2014: 158 di cui 68 in Afghanistan, 1 in Centrafrica, 41 in Kosovo, 47 in Libano e 1 in Somalia;

Anno 2015: 56 di cui 6 in Afghanistan, 1 in Centrafrica, 6 in Iraq, 12 in Kosovo, 30 in Libano e 1 in Somalia;

Anno 2016: 46 di cui 6 in Afghanistan, 1 a Hebron, 31 in Iraq, 3 in Kosovo e 5 in Libano;

Anno 2017 (dato parziale, aggiornato al mese di marzo): 19, di cui 7 in Iraq, 1 in Kosovo e 11 in Libano.

Fonte: http://www.publicpolicy.it/ministero-difesa-numeri-giornalisti-embedded-68532.html

Fonte e foto: Perseo News