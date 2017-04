L’elicottero multiruolo AW169 selezionato dalla Gendarmeria argentina

Rio de Janeiro– Leonardo ha annunciato il 6 aprile durante il Salone LAAD a Rio de Janeiro, in Brasile che la Gendarmeria argentina ha ordinato un elicottero intermedio leggero AgustaWestland AW169 a sostegno delle operazioni di pubblica sicurezza e pattugliamento delle frontiere, espandendo la presenza di Leonardo nel settore governativo del Paese. La consegna dell’AW169 è prevista nella seconda metà del 2017 e farà seguito ai primi esemplari di questo modello già venduti sul mercato commerciale dell’America Latina e che entreranno presto in servizio in Argentina e Brasile.

Mauro Moretti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo ha dichiarato “La scelta dell’elicottero di nuova generazione AW169 da parte di questo importante cliente in Argentina è un’ulteriore dimostrazione della competitività delle soluzioni tecnologicamente avanzate e di grande qualità offerte dalla Società, pensate anche per soddisfare i più recenti requisiti di operatori di primo piano in America Latina, in particolare in un settore cruciale come quello della sicurezza”.

L’AW169 è un elicottero multiruolo che consente agli operatori di sfruttare capacità uniche per compiti di pattugliamento, comando, soccorso e trasporto in supporto di una vasta gamma di operazioni fra cui ordine pubblico, lotta al terrorismo, operazioni anti-droga, controllo delle frontiere, ricerca e soccorso.

L’AW169 della Gendarmeria sarà dotato ad esempio di tagliacavi e di una cabina compatibile con visore notturno, oltre alla predisposizione all’utilizzo di equipaggiamenti dedicati ad operazioni di polizia come altoparlanti, verricello di soccorso, gancio baricentrico, faro di ricerca, sistema per la discesa rapida del personale per operazioni speciali, sistema elettroottico, consentendo in futuro di ampliare la portata delle missioni.

L’elicottero leggero intermedio di nuova generazione da 4,8 tonnellate AW169 è stato progettato per rispondere alla crescente domanda di mercato per un velivolo in grado di garantire elevate prestazioni, soddisfare gli standard di sicurezza più recenti e dotato di capacità multiruolo.

L’AW169 presenta molteplici caratteristiche innovative sotto il profilo tecnologico e riguardanti i rotori, l’impianto propulsivo, l’avionica, la trasmissione. Sono oltre 20 gli AW169 già consegnati a clienti in Europa, Medio Oriente, Asia, Australia e Sud America e oltre 160 gli accordi, comprendenti ordini e opzioni, firmati fino ad oggi da clienti in tutto il mondo per diversi impieghi quali ordine pubblico, eliambulanza, trasporto offshore e passeggeri, utility