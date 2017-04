Leonardo al Salone brasiliano LAAD 2017

Leonardo, che per la prima volta si presenta nella regione con la nuova identità, è presente al Salone LAAD Defence & Security che dal 4 al 7 aprile vedrà la partecipazione di 37 mila visitatori qualificati, 600 aziende e 195 delegazioni internazionali.

Leonardo è attiva in Brasile da oltre 40 anni e ha contribuito a migliorare la sicurezza del Paese, fornendo sensori e sistemi elettronici all’avanguardia. Le principali forniture al Paese includono il sistema di comunicazioni tattiche per l’Esercito (SISTAC), diversi sistemi navali e sensori ottici per le Fregate della Marina Militare, sensori e sistemi di combattimento per la Marina e l’Esercito.

Recenti successi sono relativi alla fornitura di un’ampia gamma di equipaggiamenti integrati sulla maggior parte dei velivoli dell’Aeronautica Militare (FAB – Força Aerea Brasileira) e includono: il radar tattico Gabbiano T-20 per la portaerei KC390, il radar di sorveglianza SeaSpray 5000 E AESA (Active Electronically Scanned Array) per l’aereo da pattugliamento marittimo P95 e una suite di sensori per il caccia di 5a generazione Gripen-NG (Next Generation). Inoltre, l’attuale flotta dei caccia brasiliani è equipaggiata con il radar Grifo di Leonardo, in servizio anche sui caccia F-35, mentre il velivolo AMX integra un radar Scipio, sviluppato in maniera congiunta dall’ industria italiana e da quella brasiliana.

Leonardo è tra i leader mondiali nel settore della sicurezza. I sistemi per le comunicazioni critiche forniti dall’azienda sono presenti in oltre 50 Paesi, tra cui l’Argentina, e sono impiegati per la sicurezza delle città, delle infrastrutture e dei trasporti e per la gestione delle emergenze. Con 60 anni di esperienza nel controllo del traffico aereo civile e militare, sistemi operativi in oltre 150 Paesi e gare in corso in tutto il mondo, Leonardo è in grado di rispondere con la propria offerta alle esigenze di protezione, automazione, sostenibilità degli aeroporti.

In Brasile Finmeccanica vanta oggi più di 200 elicotteri in servizio, utilizzati per molteplici ruoli tra cui: trasporto executive/corporate, ordine pubblico, compiti di pubblica utilità e trasporto offshore.

A LAAD l’azienda presenterà l’AW139, attualmente utilizzato dalla Polizia Federale che sta già beneficiando dei vantaggi operativi del nuovo mezzo. In evidenza, tra le soluzioni per la sicurezza presenti oggi in Brasile, l’elicottero monomotore AW119Kx, recentemente sottoposto ad ammodernamento con un nuovo cockpit, avionica avanzata e un’ampia gamma di equipaggiamenti di missione. Lo Stato di Rio Grande do Sul è il primo operatore nazionale sudamericano dell’AW119Kx, che ha portato a sei il numero totale dei velivoli AW119 a supporto delle unità di polizia e antincendio.

Nell’ambito del programma per l’ammodernamento di 8 elicotteri Lynx, il primo volo è programmato per il prossimo luglio. Tra le modifiche previste, sono inclusi anche un sistema avanzato di addestramento per i piloti della Marina Militare, un miglioramento della trasmissione principale e l’avvio di studi per un nuovo sistema d’arma.

Il nuovo velivolo si chiamerà Lynx MK 21B (AH11B nella versione per la Marina Militare brasiliana). La fiera sarà anche un’opportunità per Leonardo Helicopters e TAI (in quanto membri del Team Atak) di promuovere il T129, un formidabile, nuovo, potentissimo elicottero da combattimento multiruolo.

Nel settore aeronautico, Leonardo vanta un’importante presenza in America Latina grazie a una solida partnership industriale stabilita in Brasile attraverso il programma AMX. La fiera LAAD rappresenterà un’opportunità fondamentale per focalizzare l’attenzione nei confronti del velivolo M-346 nelle sue tre varianti: l’AJT, Advanced Jet Trainer; l’FT, Fighter Trainer e l’FA, Fighter Attack, equipaggiati con sistemi d’arma e avionica in grado di rispondere alle necessità operative dei Paesi dell’America Latina.

Nel campo della sorveglianza aerea, Leonardo presenterà lo straordinario ATR 72MP, il velivolo di pattugliamento marittimo più avanzato sul mercato, in servizio presso l’Aeronautica Militare Italiana.

Nello scorso novembre, Il velivolo da trasporto multi-missione C-27J Spartan ha effettuato un tour in diversi Paesi dell’America Latina, toccando anche la Base di Marambio nell’Argentina antartica, dimostrando le sue capacità nelle estreme condizioni climatiche e orografiche del continente.

In Brasile, Leonardo è presente nel settore spaziale fin dal 1997 attraverso la controllata Telespazio Brasil. Telespazio Brasil ha supportato Thales Alenia Space (joint venture tra Thales e Leonardo) nell’installazione e messa in opera dei centri di controllo del satellite brasiliano per telecomunicazioni a uso duale SGDC (Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas), del quale Telespazio supporterà anche le attività di controllo in orbita per il primo anno.

Il programma gioca un ruolo chiave nel piano spaziale brasiliano e si pone due obiettivi fondamentali: fornire comunicazioni satellitari sicure per la Difesa e il governo brasiliani e supportare il Piano Nazionale di banda larga che mira a ridurre il divario digitale nel Paese.

Telespazio Brasil è infine attiva nel settore dell’osservazione della Terra, commercializzando per conto di e-GEOS (società di Telespazio e ASI) i dati satellitari provenienti dalla costellazione COSMOSkyMed (realizzata da Thales Alenia Space), utilizzati in particolare per il monitoraggio dell’Amazzonia, per il supporto all’agricoltura e per applicazioni di difesa e sicurezza.

(con fonte comunicato Leonardo)

Foto LAAD e Policia Federal