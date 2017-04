Leonardo per la sicurezza del G7 di Taormina

Una rete avanzata per il G7 di Taormina, fornita da Leonardo, in grado di garantire comunicazioni efficaci e il massimo coordinamento delle operazioni in tutti i possibili scenari. Così le Forze di sicurezza impegnate nel summit internazionale dei Capi di Stato e di Governo, previsto dal 26 al 27 maggio prossimi in Sicilia, potranno effettuare interventi rapidi in caso di emergenza e assicurare i più elevati standard di protezione all’area interessata dal vertice, alla popolazione e al territorio.

E’ stata infatti realizzata in tempi straordinariamente veloci, nelle zone di Taormina, Catania, Messina, negli aeroporti di Sigonella (Siracusa) e Fontanarossa (Catania) nonché in tutte le aree ‘sensibili’ dell’evento, la rete TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) di Leonardo, lo standard internazionale per le comunicazioni mission critical.

Le Forze di Polizia potranno fare affidamento su comunicazioni digitali cifrate e una copertura radio capillare su tutto il territorio, incluse le acque costiere e lo spazio aereo. Sono previsti circa 2.000 terminali radio di ultima generazione e postazioni operatore multimediali nella sala operativa interforze, soluzioni tecnologiche capaci di offrire una gestione integrata delle informazioni e la localizzazione delle risorse sul territorio. Nella sala operativa per il G7 saranno disponibili anche le immagini rilevate da un imponente sistema di videosorveglianza del territorio della Regione Sicilia realizzato e gestito da Leonardo: circa 1.000 sensori, tra telecamere e lettori ottici di targhe. In occasione del vertice, l’azienda metterà inoltre a disposizione, come proprio investimento, una sofisticata sala operativa mobile che consentirà di dispiegare rapidamente comunicazioni TETRA integrate con una rete in tecnologia LTE dedicata a banda larga per la trasmissione di video in mobilità.

Le soluzioni di Leonardo, progettate e realizzate nel pieno rispetto degli obiettivi e dei requisiti stabiliti, rappresentano elementi chiave dei servizi e delle infrastrutture per la sicurezza del G7. La società ha mostrato ampia disponibilità anche ad estendere l’offerta agli apparati di videosorveglianza che saranno specificamente dedicati al vertice, massimizzando le attività già effettuate per la Sicilia, così come riferito nei giorni scorsi da alcuni organi di stampa italiani. Si è trattato di un impegno importante, con intense attività progettuali in via preliminare, in presenza di tempi e di modalità amministrative particolarmente stringenti: questo impegno ha riscosso l’apprezzamento ufficiale dei clienti istituzionali.

Leader nel settore delle comunicazioni mission critical, Leonardo ha progettato e realizzato sistemi di comunicazione e sicurezza in oltre 50 Paesi nel mondo per proteggere città, infrastrutture e trasporti e per gestire circostanze critiche, nonché per eventi internazionali di alto profilo, da forum intergovernativi a manifestazioni sportive tra cui i giochi olimpici, fino alle grandi esposizioni mondiali.

Fonte: comunicato Leonardo