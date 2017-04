Lo Stato Islamico perde terreno a Mosul e Raqqah

In Iraq gli stessi jihadisti Isis ammettono che stanno perdendo a Mosul. Lo hanno fatto con un video di propaganda, in cui i miliziani Daesh affermano di trappolare case e strade nella Città Vecchia per rallentare le forze nemiche. Nel filmato si vedono elementi dello Stato Islamico, vestiti di beige per mimetizzarsi con l’ambiente circostante, mentre preparano trappole esplosive e scavano tunnel tra gli edifici.

Inoltre, un estremista spiega i tentativi per rendere difficile avanzare alle forze irachene. Si tratta di sforzi esclusivamente difensivi, per guadagnare tempo. Non c’è, invece, nessun accenno ad azioni offensive o di contrasto attivo dell’avanzata nemica.

D’altronde il filmato conferma quanto sta accadendo a Mosul. E cioè che Isis ogni giorno subisce perdite ed è costretto ad arretrare. Tanto che le forze irachene sono arrivate alla Grande Moschea (al-Nuri) e stanno combattendo tutto intorno al luogo simbolo per Daesh.

I militari, comunque, procedono con estrema cautela per evitare il rischio di vittime civili nel conflitto. Inoltre, nelle ultime ore è stato lanciato l’allarme su un possibile attacco con armi chimiche da parte dello Stato Islamico sulle aree residenziali a Mosul Ovest. Intanto, comunque, i soldati e la polizia sono riusciti a conquistare oltre il 75% del quadrante occidentale della città.

Nel frattempo, i caccia della Coalizione internazionale anti-Isis non danno tregua ai jihadisti in città. Nelle scorse ore è stata distrutta una fabbrica di moto-bomba nel quartiere di al-Islah al-Zeraei. Il bilancio è stato, oltre alla distruzione dell’edificio, di 15 membri del Daesh uccisi.

Altri 31 miliziani (tra cui 2 leader stranieri) sono invece stati arrestati nella zona centrale di Mosul. Smantellato, infine, il cosiddetto ministero della Salute dello Stato Islamico nella Città Vecchia, ad al-Farouq. Inoltre, in un’operazione parallela nel quartiere di al-Thawra, è stato ucciso un funzionario Isil di origine russa: Abu Hajir al-Rusi. Eliminati anche diversi cecchini che presidiavano l’area per rallentare l’offensiva dei militari iracheni.

Secondo fonti d’intelligence irachena citate dal sito Shafaq lo Stato Islamico a Mosul comincia a uccidere i suoi stessi membri per risparmiare risorse. Si tratta di jihadisti feriti o malati, le cui cure richiedono tempo e medicine che Daesh non ha più. E le poche rimaste vengono risparmiate per fornire soccorso a chi sarà nuovamente in grado di combattere in breve tempo.

Questo è solo l’ultimo atto delle pratiche barbare che lo Stato Islamico ha posto in essere in Iraq e Siria. Anche nei confronti dei suoi miliziani, per recuperare fondi o disponibilità. I vertici del Califfato, infatti, non si sono fatti scrupolo di rubare gli organi ai jihadisti feriti e ricoverati negli ospedali, per rivenderli al mercato nero. Inoltre, hanno stilato delle liste dei malati, in base alla gravità delle patologie, per assassinare quelli più gravi. Questi sono considerati inutili e quindi solo un costo da eliminare.

Circa 2 mesi fa, i medici Isis a Mosul hanno espiantato organi a 45 persone in una struttura nell’area occidentale della città. Tra le vittime, come già avvenuto in passato, peraltro c’erano anche jihadisti. I pazienti si erano ricoverati per subire operazioni chirurgiche. Ma al loro risveglio si sono accorti che erano stati esportati loro un rene. Gli organi sono poi stati consegnati a bande specializzate nel traffico a livello internazionale, che hanno immesso la “merce” sul mercato.

Oggi, nella città non ci sono più ospedali. Distrutti o conquistati dalle forze irachene. Perciò, Daesh ha cominciato a usare abitazioni private come ambulatori e centri di primo soccorso. A seguito del degenerale situazione, però, si registrano sempre più casi di cancrena tra i feriti dello Stato Islamico. E la soluzione più veloce si è rivelata quella di ucciderli sul posto.

Intanto, a Mosul Isis è sempre più chiuso e ha perso il controllo del 30% della Città Vecchia. I miliziani non hanno più capacità di avanzare e cercano di rallentare l’offensiva irachena con auto-bomba (VBIED), cecchini e ordigni improvvisati (IED). A farne le spese è soprattutto la popolazione locale, bersagliata dai jihadisti.

A proposito, l’operazione Stiamo Arrivando Niniveh sta lavorando velocemente per evacuare i civili possibili dalle zone di conflitto e fornire loro sostegno. Nelle scorse ore è stato, infatti, aperto un ponte artificiale sul Tigri a sud della città. Inoltre, sono stati consegnati nuovi aiuti al campo di Hammam al-Alil, a sud ovest di Mosul. La struttura è il principale punto di arrivo delle persone che fuggono dagli scontri

Il fronte di Raqqa

Intanto in Siria le SDF (Siryan Democratic Forces composte da milizie curde e arabe sunnite sostenuta dagli USA) avanzano ancora all’interno di Tabqa. I combattenti hanno conquistato la stazione radio e attaccato l’area ovest della città con l’artiglieria. Parallelamente, la Coalizione internazionale anti-Daesh ha lanciato un raid sul quartiere di Iskandariya per indebolire le difese dei jihadisti e neutralizzare le loro capacità di contrattacco.

Le manovre operano su due fronti: ovest ed est, per costringere i miliziani a ripiegare in una piccola zona del centro, che verrà sigillata per evitare fughe. Nel frattempo, prosegue l’evacuazione della popolazione locale da Tabqa e Raqqah verso zone sicure. I civili sono scortati da mezzi blindati delle SDF per garantire la loro sicurezza e proteggerli da possibili attacchi dello Stato Islamico.

Prosegue anche la quarta fase dell’operazione Wrath of Euphrates a nord e a ovest di Raqqa. Le SDF hanno conquistato 3 nuovi villaggi nell’area settentrionale della roccaforte Isis: Umm Tanak, Jarou e Bir Jerbo, uccidendo 7 membri del Daesh e mettendo in fuga gli altri. I combattenti siriani, dopo aver bonificato le aree, si sono diretti verso Hatash. L’obiettivo è consolidare il controllo del quadrante e della valle di Jalab al fine di creare corridoi sicuri per il passaggio delle SDF quando comincerà l’offensiva anti-Daesh a Raqqa. Intanto, la città ha subito nuovi raid aerei internazionali, sia nel centro abitato sia a sud.

L’offensiva anti-Isis delle SDF a Raqqah opererà su 3 assi: Nord, Ovest e Sud. A proposito, stanno convergendo nell’area un gran numero di rinforzi e rifornimenti presso la base militare dei Tabqa e nelle zone settentrionali. Una volta dato l’ordine, queste si muoveranno sui 3 corridoio e si ricongiungeranno ai combattenti già presenti alle porte della roccaforte Daesh (sono a meno di 2 chilometri).

In questo modo ci potranno essere attacchi multipli contemporanei, che non daranno allo Stato Islamico la possibilità di reagire. Nella città, infatti, sono sempre meno i miliziani a seguito degli attacchi mirati e delle fughe di massa. I pochi rimasti si stanno chiudendo, sperando di resistere il più possibile. Sanno, però, di non avere nessuna possibilità di vittoria contro il nemico. Ciò anche a causa delle risorse limitate di cui dispongono e del fatto che non ne arriveranno altre. (Difesa&Sicurezza)

Foto: Esercito Iracheno, Xinhua e Stato Islamico