MBDA testa il missile Sea Venom/ANL sugli elicotteri Lynx e Super Lynx

MBDA ha condotto con successo i test di imbarco e rilascio del nuovo missile antinave Sea Venom/ANL a bordo di un elicottero Lynx Mk8 validando l’integrazione dell’arma sulle piattaforme Lynx e Super Lynx, elicotteri in servizio con le forze navali di numerosi Paesi potenziali clienti del missile.

Il Sea Venom/ANL è stato sviluppato per le esigenze di Royal Navy e Marine Nationale di sostituire i missili antinave imbarcati sugli elicotteri oggi in servizio, Sea Skua e AS15TT.

Nell’ambito della Defence Growth Partnership (DGP) Initiative, i test sono stati effettuati in marzo al Larkhill Range at Boscombe Down da MBDA in collaborazione con UK Defence Solutions Centre (DSC), la Royal Navy e QinetiQ.

Il Sea Venom /ANL, arma da 100 chili sviluppata per attaccare unità navali medio leggere (motovedette lanciamissil, pattugliatori e corvette) a e bersagli costieri e terrestri, fa parte dei prodotti missilistici gestiti da MBDA messi a punto dalla collaborazione tra Francia e Gran Bretagna. La Royal Navy impiegherà il Sea Venom/ANL sugli elicotteri AW159 Wildcat mentre in Francia la DGA (Direction Générale de l’Armement) testa il missile su un elicottero AS 565 Panther.

(con fonte comunicato MBDA)