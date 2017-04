Nuovo contratto a MBDA per il sistema CAMM

Mbda si è aggiudicata un contratto di 323 milioni di sterline da Ministero della Difesa britannico per la prossima partita di missili da difesa aerea destinati al British Army e Royal Navy. Il missile di nuova generazione Common Anti-air Modular Missile (CAMM)

è progettato per essere utilizzato sia in mare che a terra di per difendere obiettivi da missili da crociera anti-nave, aeromobili e tipologie di minacce altamente sofisticate. Progettato e fabbricato da MBDA nel Regno Unito, il CAMM sarà impiegato utilizzando i sistemi di armi da terra di Sea Ceptor che proteggono le fregate Type 23 e proteggeranno le nuove Type 26 della Marina britannica e Land Ceptor che costituisce il sistema di difesa aerea basato a terra del British Army.

I due missili sono i successori dei sistemi Sea Wolf della Royal Navy e Rapier del British Army.

Le nuove armi utilizzano un radar innovativo ed una tecnologia datalink, capace di aggiornare costantemente il missile sulla posizione della minaccia e offriranno un contributo tecnologico alla sostituzione dei missili ASRAAM in dotazione alla Royal Air Force.

Fonte comunicato MBDA