Teheran svela il nuovo caccia “stealth” F-313

Sono stati presentati a Teheran due nuovi velivoli destinati alla Forza Aerea della Repubblica Islamica dell’Iran (IRIAF), il caccia monoposto con caratteristiche stealth Qaher F-313 e l’addestratore avanzato Kowsar. I jet sono stati esposti negli stand della mostra organizzata la settimana scorsa a Teheran dall’azienda aeronautica Iranian Helicopter Support and Renewal Company (IHSRC).

A margine dell’evento il presidente iraniano, Hassan Rouhani, avrebbe confermato la posizione iraniana rispetto alla recente presa di posizione della nuova amministrazione statunitense: Rouhani ha dichiarato che il Paese non ha bisogno di permessi per rafforzare le sue forze armate, per produrre missili o nuovi aerei.

Il ministro della Difesa, Generale Hossein Dehqan, avrebbe, inoltre, affermato l’Iran sarebbe pronto a realizzare nuovi progetti, motori a reazione più potenti ed aerei di categoria superiore. Anche se non circolano immagini riguardanti il decollo del velivolo, Iribnews ha diffuso un filmato che mostra il prototipo del Qaher F-313 in movimento in un’area di parcheggio di fronte agli hangar della IHSRC.

Tra gli esperti militari, il caccia stealth presentato a Teheran ha comunque già infiammato un acceso dibattito e alcuni critici già parlano di un “falso”, un modello in fibra di vetro che presenterebbe numerose anomalie: dalle prese d’aria, troppo piccole per assolvere alle loro funzioni, alla forma degli ugello motore, non conforme ai normali scarichi di un jet. (IT log defence)

Foto: BBC – Video: Zobiyen TV