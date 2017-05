Corazzieri backstage

Il 21 Maggio, alle ore 17:30, verrà presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino (stand del Ministero della Difesa) il libro fotografico Corazzieri Backstage.

La Guardia d’onore e di sicurezza del Presidente della Repubblica vista dietro le quinte, grazie a un originale reportage fotografico che porta alla scoperta dei luoghi e della vita quotidiana dei Corazzieri, reparto speciale dell’Arma dei Carabinieri che vanta una secolare tradizione. Il volume mostra con un taglio insolito i servizi d’onore al Quirinale e al Vittoriano, l’addestramento a Piazza di Siena con gli splendidi cavalli del Reggimento e i meticolosi preparativi delle cerimonie che culminano con il rituale della vestizione dell’inconfondibile uniforme con elmo e corazza, senza trascurare le attività di protezione del Capo dello Stato.

Il Reggimento Corazzieri è la Guardia d’Onore e di sicurezza del Presidente della Repubblica Italiana, un Reparto speciale dei Carabinieri la cui missione è innanzitutto quella di proteggere il Capo dello Stato, oltre a quella di rappresentare con solennità la fermezza delle istituzioni repubblicane. Un’unità militare di élite le cui origini risalgono al XIV secolo e i cui appartenenti devono essere alti almeno un metro e novanta, oltre ad essere di costituzione armoniosa e a possedere uno stato di servizio ineccepibile nell’Arma dei Carabinieri.

Ma non basta: per diventare Corazziere, portarne la prestigiosa uniforme e vegliare sul Presidente della Repubblica bisogna superare un duro tirocinio addestrativo presso la caserma romana intitolata ad Alessandro Negri di Sanfront, presso la quale spicca – all’interno di un suggestivo maneggio – il bel motto del Reggimento: “Virtus in periculis firmior”. Per essere definitivamente Corazziere occorre dedicarsi in modo integrale a una missione che non è solo di rappresentanza ma richiede disciplina, forma fisica, concentrazione, precisione nel tiro con armi di ultima generazione e tanta abilità con i cavalli, anche loro protagonisti di primo piano della vita del Reggimento che da un secolo e mezzo presidia 24 ore su 24 il Quirinale.

I Corazzieri siamo abituati ad ammirarli in pubblico, a piedi o a cavallo, con le splendide uniformi storiche con elmo e corazza, indossate con la impeccabile postura marziale che li contraddistingue. E’ l’aspetto più evidente e suggestivo, ma non è l’unico: la vita del Reggimento è estremamente varia ed è scandita da lunghe sessioni di addestramento a cavallo (e con le motociclette), al tiro con le armi automatiche e ai meticolosi preparativi delle uniformi per i servizi al Quirinale e per le cerimonie e gli eventi che si svolgono in presenza del Presidente: in occasione della Festa della Repubblica, della Giornata delle Forze Armate, delle visite di Capi di Stato esteri o semplicemente del cambio della guardia.

Si tratta di militari eccezionali che interpretano con orgoglio la loro missione, all’insegna di un raro spirito di corpo, in un mondo straordinariamente ricco di fascino e bellezza. Un mondo che viene proposto anche dietro le quinte grazie a questo originale reportage fotografico realizzato dallo Stato Maggiore della Difesa, nel quale si svelano momenti, dettagli e tratti insoliti delle attività quotidiane del Reggimento, colti nelle manifestazioni pubbliche così come nella vita di guarnigione.

Le decine di fotografie a colori e in bianco e nero scattate dal 1° Maresciallo Antonio Morlupi, accompagnate dai testi del Tenente Colonnello Mario Renna, portano alla scoperta dei luoghi e dei gesti dei Corazzieri, abitualmente usi a una discrezione spinta fino alla ritrosia: il modo per mantenere intatto il fascino dei loro codici, delle loro quinte e delle suggestive e variopinte uniformi da cavaliere che li rendono unici.

Per prenotazioni e ordini: [email protected]