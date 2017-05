Il generale Antonio Bettelli a Kabul

Il generale di divisione Antonio Bettelli ha assunto oggi l’incarico di Deputy chief of staff support (Dcos-spt) del quartier generale dell’Operazione Resolute Support (RS), la missione a guida Nato in Afghanistan.

Il generale Bettelli, già comandante dell’Aviazione dell’Esercito, ha una vasta esperienza professionale maturata in incarichi sia in Italia, come comandante della brigata aeromobile “Friuli”, sia all’estero, quale rappresentante dell’Esercito italiano presso l’Army Aviation Center di Fort Rucker in Alabama (Usa), chief of staff dell’Italian joint task force Iraq a Nassiriya, addetto per la Difesa a Beirut e comandante del settore ovest di Unifil nel sud del Libano.

I militari italiani impegnati a Kabul ricoprono prevalentemente incarichi di staff presso il quartier generale RS, il Nato special operations component command-Afghanistan (Nsocc-A) e l’Italian National support element (It-Nse), che garantisce la funzionalità del comando della missione e il supporto agli advisors italiani che forniscono assistenza al personale afgano in servizio presso ministeri, comandi e scuole di addestramento della capitale.

(con fonte Perseonews)