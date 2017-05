Leonardo: buoni risultati nel primo trimestre 2017

AGI – Leonardo ha chiuso il primo trimestre con un risultato netto pari a 78 milioni di euro, in assenza di operazioni straordinarie, in aumento del 21,9% rispetto ai 64 milioni del primo trimestre del 2016, che aveva beneficiato della plusvalenza sulla cessione di Fata. I ricavi sono pari a 2.476 milioni di euro, -2,4% rispetto al primo trimestre del 2016, per effetto della riduzione dei ricavi negli elicotteri e dell’effetto negativo del cambio sterlina/euro. Lo si legge in una nota.

Gli ordini ammontano a 2.647 milioni di euro, in crescita (+3%) rispetto al primo trimestre del 2016. Il “book-to-bill” (rapporto ordini su ricavi) si attesta a 1,1 rispetto all’1 del corrispondente periodo del 2016. Il portafoglio ordini è pari a 34.832 milioni di euro (+25% rispetto a marzo 2016), caratterizzato da una crescente solidità per effetto della rigorosa selezione dei contratti acquisiti. La copertura assicurata dal portafoglio ordini risulta pari a circa tre anni di produzione equivalente.

L’Ebitda e’ pari a 330 milioni di euro, +1,2% rispetto ai 326 milioni del primo trimestre 2016. Anche l’Ebitda margin, pari a 13,3%, è in crescita rispetto al 12,9% del primo trimestre 2016. L’Ebita è pari a 187 milioni di euro, +14% rispetto ai 164 milioni del primo trimestre 2016, sostenuto in particolare dall’Aeronautica ed dall’Elettronica, che hanno più che compensato la flessione degli Elicotteri.

Il Ros si attesta al 7,6%, in aumento di 110 bp dal 6,5% del primo trimestre del 2016, grazie in particolare all’Elettronica, Difesa e Sistemi di Sicurezza. L’Ebit si attesta a 155 milioni di euro, +15,7% rispetto a 134 milioni del primo trimestre del 2016. Infine il risultato netto ordinario segna 78 milioni di euro, +39,3% rispetto ai 56 milioni del primo trimestre del 2016, grazie al miglioramento dell’Ebit.

