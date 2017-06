Accordo di collaborazione tra Leonardo e NATO nella cyber security

Leonardo e l’Agenzia per le comunicazioni e le informazioni della NATO (NCI – Nato Communications and Information Agency) hanno siglato un accordo di collaborazione sulla sicurezza informatica allo scopo di condividere informazioni confidenziali per migliorare la conoscenza del contesto di riferimento e aumentare la protezione delle rispettive reti e sistemi.

La NATO e le industrie che collaborano con l’Alleanza affrontano quotidianamente i crescenti rischi derivanti dal fatto che le informazioni scambiate o immagazzinate sulle proprie reti e sistemi possano essere acquisite, colpite o infettate da atti informatici criminali con conseguenti danni per la NATO e i suoi membri.

Questa iniziativa di collaborazione mira alla condivisione delle informazioni sulle minacce informatiche e sulle pratiche di sicurezza da adottare e riconosce l’importanza di lavorare con partner industriali affidabili affinché l’Alleanza possa raggiungere pienamente i propri obiettivi in materia di protezione dalla cyber criminalità.

Leonardo coopererà con l’agenzia NCI per comprendere meglio i modelli di minaccia e le tendenze di attacco più recenti. Ciò renderà più efficace l’applicazione di misure preventive e migliorerà le capacità dell’azienda nella salvaguardia delle informazioni, riducendo così la portata di eventuali tentativi futuri di intrusione.

Leonardo considera la protezione delle informazioni aziendali una priorità per il raggiungimento dei propri obiettivi. L’azienda è da sempre impegnata a soddisfare le esigenze degli stakeholder, dei clienti e dei partner industriali, attraverso un sistema di gestione dei dati che ne protegga pienamente la riservatezza, l’integrità e la disponibilità.

Con infrastrutture dedicate in Italia e nel Regno Unito, Leonardo è partner tecnologico di istituzioni governative e organizzazioni commerciali nazionali e internazionali per attività di protezione informatica, grazie anche ad accordi con il settore pubblico e privato. Esperienza chiave compiuta da Leonardo è il programma NATO Computer Incident Response – Full Operational Capability (NCIRC – FOC), in grado di garantire la cyber sicurezza delle informazioni e delle infrastrutture ICT in 52 siti della NATO in 29 diversi Paesi.

Operativo da maggio 2014, il programma è in continua espansione e rappresenta una delle più grandi iniziative realizzate in questo ambito a livello mondiale.