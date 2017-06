Elicotteri Cobra per il Kenya

Alcune foto apparse sul web nei giorni scorsi sembrano indicare che le forze del Kenya abbiano ricevuto alcuni elicotteri da attacco AH-1 Cobra con colorazione mimetica desertica nell’ambito degli sforzi in atto per modernizzare i suoi equipaggiamenti e far meglio fronte alle operazioni anti-insurrezionali (CoIn) in Somalia.

Nelle immagini, riprese in una base aerea imprecisato del Kenya o in una base kenyota in Somalia come indica la presenza di personale dell’Aeronautica di Nairobi, il velivolo è disassemblato e potrebbe essere stato appena sbarcato da un velivolo cargo ’

Non è chiara la provenienza degli elicotteri. Nessuna segnalazione di cessione di Cobra al Kenya è stata resa nota dagli organismi statunitensi che gestiscono le forniture di surplus militare militari all’estero, in particolare Foreign Military Sales (FMS) and Excess Defence Articles (EDA).

La fornitura potrebbe essere giordana poiché il paese arabo fornisce assistenza al Kenya e nel 2015 ricevette 16 AH-1S da Israele per integrare la sua flotta di 31 Cobra.

Amman cedette a Nairobi 15 caccia F-5E nel 2007 e i due Paesi mantengono stretti rapporti di cooperazione militare culminati nel settembre scorso con una grande esercitazione congiunta tenutasi in Kenya.

Le esigenze aeree del Kenya nel settore CoIn sono state del resto confermate il mese scorso dalla richiesta agli USA di acquisire aerei da attacco leggero Air Tractor/L-3 e 12 elicotteri armati MD-530F per un cisto di 253 milioni di dollari inclusi armamento (mitragliatrici da 12,7 millimetri nel pod HMP-400 e razzi M-260) e munizioni.

Gli Stati Uniti hanno ceduto al Kenya anche 8 elicotteri multiruolo UH-I dei quali 6 sono già stati consegnati.

(oin fonte Defenceweb)