L’Isis riduce l’impiego di armi chimiche

L’utilizzo di armi chimiche in Siria da parte dell’Isis si è ridotto nettamente nel 2017: lo ha affermato il servizio di analisi dei conflitti della società IHS.

“Dal primo utilizzo nel luglio 2014, sono state contate almeno 71 accuse di utilizzo di armi chimiche da parte dello Stato islamico – 41 in Iraq e 30 in Siria – da IHS Conflict Monitor”, il servizio di analisi del conflitto in Iraq e in Siria di IHS, che ha sede a Londra. Per l’anno 2017 “l’unica accusa relativa all’utilizzo di armi chimiche da parte dell’Isis in Siria risale all’8 gennaio 2017 a Tall Qabr al Maqri, nella provincia di Aleppo”, precisa IHS che ne ha contate dieci in Iraq.

A titolo di paragone, cita le “13 accuse nei sei mesi precedenti, concentrate nella provincia di Aleppo. Tutte le altre accuse registrate nel 2017 lo sono state in Iraq: nove nella città assediata di Mosul e una nei pressi di al Azim nella provincia di Diyala” (centro-Est).

Secondo sempre IHS, Mosul era il centro di produzione di armi chimiche dell’Isis. “L’operazione per isolare e riconquistare la città irachena di Mosul ha coinciso con un significativo calo dell’uso di armi chimiche da parte dell’Isis in Siria”, ha affermato Columb Strack, esperto in Medio Oriente di IHS Markit.””Questo lascia supporre che il gruppo non abbia messo a punto altri siti di produzione di armi chimiche al di fuori di Mosul anche se è probabile che alcuni specialisti siano stati trasferiti in Siria”, nota. Secondo IHS, “l’Isis ha probabilmente sempre la capacità di produrre altrove piccole quantità di gas cloro e di gas mostarda di cattiva qualità ad esempio per rafforzare l’impatto psicologico degli attentati-suicidi con le autobomba nelle zone urbane o durante in attacchi terroristi all’estero”.

La maggior parte delle accuse riguardano “l’uso di gas cloro e di gas mostarda tramite mortai, razzi o congegni esplosivi improvvisati”, precisa ancora IHS. “L’Isis utilizza armi chimiche principalmente per il loro impatto psicologico poiché la loro letalità non supera l’utilizzo delle armi convenzionali”.

(con fonte AFP/Askanews)

Foto AFP