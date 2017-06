Operativi i semoventi cinesi PLZ45 dell’esercito algerino

La Difesa algerina ha confermato la piena operatvità dei 50 obici semoventi cinesi Norinco PLZ45 da 155 mm consegnati nel 2014. A fine Maggio sono state diffuse immagini di esercitazioni a fuoco (che hanno coinvolto anche elicotteri, carri armati, missile e blindati) effettuate da 6 semoventi alla presenza del generale di corpo d’armata Ahmed Gaid Salah, comandante della Quarta Regione Militare.

I semoventi sembrano essere in dotazione alla 41a Brigata corazzata schierata a In Amenas, non lontano dal confine libico.

Il PLZ45 è stato sviluppato per l’export negli anni ’90 e ceduto anche agli eserciti di Arabia Saudita (54 esemplari) e Kuwait (51). Con 5 uomini di equipaggio, può sparare fino a 5 colpi al minuto a una distanza massima di 39 chilometri.

L’Algeria si conferma un ottimo cliente per l’industria cinese che al Paese nordafricano ha venduto anche 3 fregate lanciamissili tipo C-28A con a bordo 50 missili antinave C-802/CSS-N-8 e 50 sistemi di difesa aerea a bassa quota FM90.

(con fonte Defencweb)