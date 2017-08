A Thales il contratto per il supporto delle nuove unità canadesi

Il gruppo industriale francese Thales ha ottenuto dal gioverno canadese un contratto da 635 milioni di dollari per la manutenzione, riparazione e supporto (In-Service Support – ISS) dei nuovi 6 pattugliatori artici e d’altura (Arctic and Offshore Patrol Ships – AOPS) classe Harry De Wolf (derivati dai pattugliatori norvegesi classe Svaalbard) e delle 2 nuive unità appoggio (Joint Support Ship- JSS) classe Queenston della Royal Canadian Navy.

Il contratto, che ha una durata iniziale di otto anni, può essere esteso fino a 35 anni e può arrivare a raggiungere un valore complessivo di 4,11 miliardi di dollari, cifra che lo renderebbe il più grande contratto ISS della storia canadese.

La notizia, pubblicata dall’agenzia d’informazione statunitense United Press International (UPI), precisa che per le aziende canadesi la commessa potrebbe generare vantaggi in ricerca e sviluppo valutabili in 189,9 milioni. Thales fornisce ISS anche alle forze navali di Singapore, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Papua e Nuova Guinea e Tonga.

Foto: Royal Canadian Navy