I droni che sorvolano installazioni militari USA possono essere abbattuti

Luce verde del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) sull’abbattimento dei velivoli a controllo remoto che sorvolano le installazioni militari senza autorizzazione; la decisione è stata presa la scorsa settimana in conseguenza del notevole aumento del numero di droni impiegati in ambito civile da piccole e medie imprese, un fenomeno che secondo le dichiarazioni rilasciate dal portavoce del Pentagono, il capitano della US Navy Jeff Davis, preoccupa il Dipartimento della Difesa. Il provvedimento, concordato con la Federal Aviation Administration e con i principali partner della Difesa, sarebbe stato preso per garantire la sicurezza delle installazioni e del personale militare.

La policy sulle nuove restrizioni che il Dipartimento della Difesa ritiene un diritto alla protezione delle proprie risorse, prevede una costante interazione tra gli organismi militari e le comunità locali; tra le azioni autorizzate a contrastare questo tipo di minaccia vanno ricordate il monitoraggio, la disattivazione dei sistemi di controllo del velivolo e la distruzione dei mezzi stessi. (IT log defence)

Foto: Nati Harnik, Associated Press