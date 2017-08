India: inservibili un terzo dei missili Akash

Il 30% dei sistemi missilistici superficie-aria Akash destinati alla Forza Aerea Indiana (IAF) e all’Esercito Indiano (IA) sono danneggiati. La notizia, pubblicata nel luglio scorso da India Today, è stata resa nota dal Comptroller Auditor General of India (CAG), l’agenzia incaricata di eseguire il controllo di tutte le entrate e le spese del governo centrale e dei governi degli Stati indiani e che ricopre la funzione di revisore esterno delle società pubbliche.

La questione riguarderebbe i componenti realizzati dalla Bharat Electronics Limited (BEL), azienda impegnata nel settore della elettronica per la Difesa: il 30% del campione esaminato non avrebbero superato i test, mentre le società coinvolte nel progetto avrebbero già ricevuto il 95% della somma prevista dal contratto (607,9 milioni di dollari). Oltre al danno economico ci potrebbero essere anche ripercussioni in campo operativo.

I missili dovrebbero essere, infatti, posizionati lungo il corridoio di Siliguri, stretto passaggio situato nello stato indiano del Bengala occidentale che collega l’India nordorientale al resto del paese e che gli esperti ritengono vulnerabile in quanto idoneo a possibili penetrazioni delle Forze aeree cinesi.

Il corridoio di Siliguri è a poche chilometri da un’area particolarmente contesa, quella di Doklam, nel Bhutan, dove le truppe cinesi e indiane si confrontano da tempo. Secondo il rapporto diffuso da CAG, anche il tempo di vita di almeno 70 missili sarebbe stato pesantemente compromesso, diminuito di circa tre anni a causa della mancanza di impianti di stoccaggio adeguati. (IT log defence)

Foto: India Strategic