L’accordo con Romarm apre a MBDA il mercato rumeno

MBDA ha firmato il 24 agosto con il gruppo Romarm e la controllata Electromecanica Ploiesti un memorandum d’intesa per definire un’offerta in grado di soddisfare le esigenze operative delle Forze armate rumene e i requisiti del Consiglio Supremo della Difesa Nazionale (CSAT) in tema di sistemi di difesa aerea.

Sottoscritto in occasione della visita del presidente francese Macron a Bucarest, l’accordo è in linea con quanto previsto dall’European initiative of Permanent Structured Cooperation (PESCO) e fa parte di una più ampua intesa strategica e industriale tra Parigi e Bucarest.

Il memorandum punta a sviluppare la cooperazione industriale tra i due Paesi con l’acquisizione di sistemi missilistici MBDA da parte della Romania compensati da trasferimento di tecnologia e programmi di produzione locale.

Foto: MBDA