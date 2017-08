Parigi regala Jaguar per vendere altri Rafale all’India

Francia e India stanno discutendo i dettagli della donazione di 31 aerei da attacco Jaguar, radiati nel 2005 dall’Armèe de l’Air, alle forze aeree indiane che ancora mantengono in linea 140 velivoli di questo tipo in fase di aggiornamento per restare in servizio fino al 2040.

I jet francesi verrebbero cannibalizzati per fornire ricambi ai Jaguar indiani in servizio e i dettagli sarebbero stati discussi a Parigi durante la visita del capo di stato maggiore dell’Indian Air Force, Air Chief Marshal Birender Singh Dhanoa, dal 17 al 20 luglio scorsi, quando una delegazione indiana visitò la base di Chateautedun dove sono conservati i Jaguar per verificarne lo stato di conservazione.

La donazione dei Jaguar sembra essere legata alla possibilità che l’India raddoppi almeno la commessa attuale per 36 cacciabombardieri Dassault Rafale considerato che la Marina Indiana necessita di nuovi jet da imbarcare sulle sue portaerei (una sessantina) e le opzioni valutate riguarderebbero il Rafale navalizzato e l’F/A-18 E/F Super Hornet.

La donazione dei Jaguar francesi potrebbe quindi facilitare nuovi contratti per i Rafale in India raggiungendo un numero di esemplari sufficiente a rendere conveniente l’assemblaggio dei jet presso l’industria locale.

Parigi ha appena venduto 63 cacciabombardieri Mirage F-1, i cui ultimi esemplari in servizio vennero radiati nel 2014 dai ranghi dell’Armèe de l’Air, alla società privata USA Airborne Tactical Advantage Company (ATAC), che offre servizi di addestramento combat alle aeronautiche militari e che intende farli volare per 5/9mila ore annue.

I jet sono stati acquistati per 21 milioni di dollari insieme a tutto il magazzino di ricambi. Un contratto che secondo la stampa francese potrebbe portare altri 300 milioni di dollari di contratti per la manutenzione dei velivoli nei prossimi 10/15 anni.

Foto Armèe de l’Air