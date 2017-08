Sono più del previsto i militari Usa in Afghanistan

Gli Stati Uniti porteranno altre migliaia di soldati in Afghanistan nelle prossime settimane, per aiutare le forze locali a sconfiggere talebani e Isis ma le truppe attualmente presenti nel paese asiatico sarebbero molte di più degli 8.400 ufficialmente dichiarati dal Pentagono.

I militari dislocati a Kabul e dintorni sarebbero 10.107 per la sovrapposizione temporanea tra reparti in arrivo e in partenza e per la presenza di militari inviati in Afghanistan per svolgere compiti specifici (incluse forze speciali) periodi non superiori a 120 giorni.

Secondo fonti citate dai media Usa i militari americani sarebbero addirittura tra 11mila e 12mila.

Il Data Center del Pentagono riporta cche su 1,3 milioni di militari in servizio attivo (numero aggiornato allo scorso giugno), circa 200.000 sono di stanza all’estero.

I Paesi stranieri con la maggiore presenza di soldati statunitensi sono Giappone (39.623), Germania (34.399), Corea del Sud (23.297), Italia (11.806), Afghanistan, Regno Unito (8.126), seguito da Kuwait (7.097) e Iraq (6.137).

(con fonti Askanews e Il Velino)

Foto Reuters