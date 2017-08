Il nuovo sottomarino russo Yasen lancia un missile Kalibr

Il 18 luglio il sottomarino nucleare russo K-560 Severodvinsk ha eseguito un test di lancio con un missile da crociera 3M-54 Kalibr. La notizia, diffusa dalla stampa russa, precisa che il missile è stato lanciato da una distanza di circa 373 miglia e ha centrato con successo un bersaglio posto nel poligono di tiro di Chizha, Circondario autonomo di Nenec, territorio compreso nell’oblast di Arcangelo nel niordc della Russia.

In forza alla Flotta del Nord, il Severodvinsk è l’unico sottomarino classe Yasen attualmente in servizio nella Marina Militare della Federazione russa.

Costruito nel cantiere navale Sevmas, ha un dislocamento in immersione di 13.800 tonnellate ed è lungo 139,2 m e largo 13 m; è governato da un equipaggio di 90 unità ed è spinto da un propulsore nucleare PWR OK-650B da 190 MW.

Opera ad una profondità di 600 m e raggiunge una velocità in immersione di 28 knot (52 km/h) e una velocità in emersione di 20 knot (37 km/h).

L’armamento prevede 10 tubi lanciasiluri per siluri USET 80 e 32 lanciatori per diversi tipi di missuli: missili superficie-superficie P-800 Oniks, da crociera 3М-54 e 3М-54E1 Kalibr, 3М-14 Turqoise e Kh-101.

La Russia prevede di costruire entro il 2023 sette sottomarini classe Yasen: oltre al Severodvinsk, nel 2018 dovrebbe entrare in servizio il K-561 Kazan, che sta già effettuando le prove in mare, e il K-573 Novosibirsk, ormai in fase finale di costruzione; il К-571 Krasnoârsk e il К-564 Arhangelsk dovrebbero essere invece varati nel 2020, mentre per gli ultimi due la data prevista è fine 2023. (IT log defence)

Foto: Sputniknews e Seymash