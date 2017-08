Uragano Harvey: tecnologia e mezzi Leonardo nei soccorsi

C’è anche tecnologia “made in Italy” nei mezzi impiegati in questi giorni per pianificare e attuare gli interventi di soccorso alle popolazioni di Texas e Louisiana colpite dall’uragano Harvey.

Le immagini dei satelliti italiani COSMO-SkyMed sono utilizzate in Texas per monitorare gli effetti dell’uragano Harvey e in particolare per controllare l’inondazione lungo la Costa del Golfo del Texas. Infatti Leonardo attraverso e-Geos, joint venture tra Telespazio e ASI, sta fornendo immagini, mappe e servizi a valore aggiunto basati sui dati satellitari della costellazione radar COSMO-SkyMed, particolarmente utili per questo tipo di applicazione perché possono vedere anche di notte e attraverso le nuvole, a differenza dei satelliti ottici che non possono vedere attraverso la fitta copertura nuvolosa dell’uragano.

E’ un’ulteriore dimostrazione dell’eccellenza di questo sistema tutto italiano, che già’ in passato si è’ rivelato di fondamentale utilità’ nella gestione delle emergenze, nato dalla collaborazione tra ASI e Ministero della Difesa, realizzato da Leonardocon le sue joint venture Thales Alenia Space e Telespazio, operato e gestito dai centri spaziali del Fucino e di Matera attraverso Telespazio e e-GEOS.

Nelle operazioni di trasporto a soccorso delle popolazioni la US Coast Guard utilizza il velivolo da tasporto tattico realizzato da Leonardo C-27J.

Sta procedendo all’integrazione nella propria flotta di 14 velivoli e gli aerei sono già operativi e supportano operazioni di pattugliamento antidroga e antimmigrazione clandestina, di risposta rapida in caso di disastri o calamità naturali, Homeland Security e naturalmente ricerca e soccorso (SAR – Search And Rescue), grazie alle eccellenti caratteristiche del velivolo in termini di autonomia, permanenza in zona d’operazioni, fino a 12 ore, velocità e capacità di carico.

La Guardia Costiera Americana ha fatto sapere attraverso il proprio sito web di aver dispiegato il velivolo nell’ambito delle operazioni di soccorso dell’uragano Harvey. Il C-27J sta garantendo il trasporto di equipaggi e persone che vengono recuperate nei luoghi colpiti dall’uragano nonché il trasporto di mezzi e forniture mediche.

Non è la prima volta che il C-27J viene impiegato per operazioni di questo tipo negli USA dove ha avuto modo di fornire il proprio contributo in occasione dell’uragano Sandy. In allegato la foto del C-27J realizzato da Leonardo in dotazione alla Guardia Costiera Americana.

Foto US Coast Guard e Leonardo