Da Leonardo e Thales un sistema avionico di protezione di ultima generazione

Il Defence Science and Technology Laboratory (Dstl) del Ministero della Diesa britannico ha commissionato Leonardo e Thales la dimostrazione, nel corso di una campagna di test che avrà luogo nei primi mesi del 2018, di un sistema avionico di protezione a infrarossi che le due società stanno realizzando insieme. L’annuncio è stato dato ieri al Salone DSEI di Londra

Attualmente sono in corso attività di sviluppo finalizzate a integrare due dei prodotti più avanzati delle aziende: il sistema di allerta “Elix‐IR” di Thales e il sistema DIRCM (Directed Infra‐Red Counter‐Measure) “Miysis” di Leonardo. La soluzione proposta da Leonardo e Thales fornirà una protezione completa antimissile per piattaforme civili e militari, dai piccoli elicotteri alle più grandi piattaforme VIP e da trasporto truppe.

Leonardo e Thales stanno attualmente integrando i due sistemi con l’obiettivo di ottimizzare il tempo tra l’allerta e la neutralizzazione delle minacce. In pratica, ciò significa che quando un missile ostile viene lanciato su una piattaforma dotata della soluzione integrata Thales‐Leonardo, il sistema Elix‐IR individua, monitora, classifica e definisce il missile come minaccia, inviando rapidamente un avviso al sistema Miysis.

Miysis potrà quindi tracciare la minaccia in arrivo e direzionare accuratamente un laser a elevata energia verso il seeker del missile, confondendo il sistema di guida e deviando rapidamente la traiettoria del missile lontano dalla piattaforma. Elix‐IR continuerà a tracciare il missile ostile durante tutto l’ingaggio con Miysis.

Le minacce rilevate e contrastate dalla soluzione includono i Man‐Portable Air Defence Systems, o MANPADS, ossia missili a guida termica molto diffusi ed economici, oltre a nuove tipologie di generazione più avanzata e difficili da individuare, contro le quali le contromisure flare da sole sono sempre più inefficaci.

Sia Elix‐IR sia Miysis sono stati ampiamente testati e la loro efficacia dimostrata durante i test. Il DIRCM Miysis di Leonardo è stato testato durante l’esercitazione EMBOX XIV della NATO nel 2014, quando ha registrato un successo del 100% contro i MANPADS di generazione 1, 2 e 3 che utilizzavano jam code della NATO. I test di volo presso Pendine Ranges e le precedenti prove statiche hanno dimostrato con successo le prestazioni di Elix‐IR di Thales in ambienti di combattimento complessi, riuscendo a individuare tutte le minacce presentate durante le prove, comprese alcune che avevano messo in difficoltà i precedenti sistemi di rilevamento del fuoco nemico.

In base agli accordi, saranno i fondi del Ministero della Difesa britannico a finanziare le prove di laboratorio e sul campo del sistema integrato nei primi mesi del 2018, fornendo anche un supporto nel valutare l’utilizzo del sistema per la protezione dei velivoli della Forza aerea del Regno Unito. Il risultato finale sarà un prodotto dalle elevate capacità, con un buon rapporto qualità‐prezzo e in grado di individuare e abbattere automaticamente le minacce in arrivo, garantendo la sicurezza delle squadre operanti in ambienti ostili.

Sia Elix‐IR sia Miysis sono progettati e prodotti nel Regno Unito e sono pronti per essere esportati. Le due società continueranno a vendere i propri sistemi separatamente e al tempo stesso lavoreranno insieme per offrire in tutto il mondo una capacità di protezione integrata, qualora questa rappresenti la soluzione migliore in risposta a determinate necessità.

Sebbene sia più piccolo, più leggero e consumi meno energia rispetto agli altri sistemi DIRCM sul mercato, il DIRCM Miysis di Leonardo offre la copertura sferica completa richiesta per contrastare minacce di tipo avanzato. Il sofisticato puntatore laser tracker consente un monitoraggio completo per contrastare le minacce a lungo raggio e un’eccezionale velocità di reazione per contrastare quelle a corto raggio. Un DIRCM multibanda è in grado di fronteggiare anche le minacce più avanzate.

Elix‐IRTM è un sistema di allerta passivo multifunzione che utilizza la tecnologia di rilevamento a raggi infrarossi a singolo colore per fornire contemporaneamente e senza ostacoli: allarme per l’avvicinamento di missili (MAW, Missile Approach Warning), indicazione della direzione dei proiettili in arrivo (HFI, Hostile Fire Indication) e sorveglianza dello spazio aereo da un sistema a singolo sensore, per aumentare le probabilità di sopravvivenza della piattaforma sulla quale è installato e contribuire a ridurre i rischi per l’incolumità degli equipaggi.

Elix‐IRTM è interamente di produzione inglese e non soggetto a restrizioni ITAR, sviluppato in collaborazione con il Ministero della Difesa britannico e che assicura libertà d’azione al fine di garantire una risposta rapida e tempestiva idonea a contrastare le minacce emergenti e operare in nuove aree. Progettato fin dal principio per offrire capacità richieste per supportare un DIRCM e dati di output a sostegno delle contromisure esterne, quali ad esempio Smart Stores, Elix‐IR consente un maggiore sfruttamento e utilizzo delle capacità della piattaforma, garantendo un più ampio impiego operativo e più alti tassi di successo in missione.

Il Dstl (Defence Science and Technology Laboratory) si occupa di applicare la scienza e la tecnologia più all’avanguardia per la sicurezza delle Forze Armate britanniche e della popolazione civile. Il Dstl è un’agenzia esecutiva del Ministero della Difesa britannico, gestita con finalità commerciali. È una delle principali organizzazioni governative dedicate alla scienza e tecnologia nel campo della difesa e della sicurezza, con quattro sedi: Porton Town nei pressi di Salisbury, Portsdown West nei pressi di Portsmouth, Fort Halstead nei pressi di Sevenoaks e Alverstoke vicino a Gosport. Dstl lavora con una vasta gamma di partner e fornitori del settore, del mondo accademico ed esteri.