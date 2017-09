Kim provoca il Giappone con un altro missile balistico

All’indomani del via libera dell’Onu alle nuove sanzioni economiche a Pyongyang, la Corea del Nord ha lanciato oggi (alle 6,57 ora locale del mattino) dalla zona di Sunan un missile balistico a medio raggio caduto a 2.000 chilometri ad est da capo Arakuram, nell’isola giapponese di Hokkaido.

Lo riferisce la tv di Stato nipponica Nhk specificando che il missile è penetrato nello spazio aereo giapponese alle 7,04 locali, per uscirne dopo 2 minuti e precipitare in mare alle 7,16. In totale il vettore ha quindi percorso almeno 3.500 chilometri.

L’agenzia sudcoreana Yonhap che cita i vertici militari di Seul ritengono che possa essersi trattato del noto Hwasong 12, missile balistico a raggio intermedio (Irbm) e non un Icbm intercontinentale, come i due Hwasong 14 lanciati il 4 ed il 28 luglio ed in grado di raggiungere tutta l’Europa e gli Usa.

Ieri il dittatore nordcoreano Kim Jong-un aveva minacciato di voler “affondare il Giappone” usando il suo arsenale nucleare. Il lancio missilistico segue di 12 giorni il test nucleare all’idrogeno (Bomba H) di domenica 3 settembre.

Foto KCNA