La Royal Navy ha completato i primi lanci del sistema di difesa aerea MBDA Sea Ceptor

A bordo della fregata HMS Argyll sono stati completati con successo i primi lanci del sistema missilistico di difesa aerea MBDA Sea Ceptor che costituisce il più importante programma di aggiornamento per le fregate Type 23 della Royal Navy.

Il sistema Sea Ceptor, che utilizza il Common Anti-air Modular Missile (CAMM) di nuova generazione realizzato da MBDA, rimpiazzerà il Sea Wolf sulle unità Type 23 come parte del programma per l’estensione della vita operativa di queste fregate.

Il Sea Ceptor fornirà alla unità navali britanniche migliorate capacità di protezione estese alle navi vicine nell’ambito dei gruppi navali contro missili da crociera antinave, aerei e velivoli di ogni tipo.

La HMS Argyll è la pima Type 23 a subire i lavori di ammodernamento ed effettuerà altri lanci prima di tornare al servizio operativo.

Progettato e prodotto da MBDA nel Regno Unito, il Sea Ceptor verrà imbarcato anche sulle nuove fregate Type 26 della Royal Navy mentre il sistema Land Ceptor rimpiazzerà il Rapier nei reparti del British Army.

Grazie alle nuove tecnologie adottate, rispetto al Sea Wolf il nuovo sistema è più veloce, ha un maggiore raggio d’azione e dispone di two-way data link e di un active radar seeker avanzato per ingaggiare i bersagli.

Tecnologie che garantiscono pesi e ingombri ridotti rispetto ai sistemi tradizionali con radar di guida semiattiva e illuminazione del bersaglio consentendo al Sea Ceptor di ingaggiare simultaneamente più bersagli a 360 gradi.

“Il Sea Ceptor è il più moderno sistema di difesa aerea del mondo nella sua categoria e garantirà un cambio di passo rilevante alle capacità delle fregate della Royal Navy” ha detto Dave Armstrong, Executive Group Director Sales and Business Development and Managing Director di MBDA in Gran Bretagna.

(con fonte comunicato MBDA)

Foto: UK MoD e MBDA