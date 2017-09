Mosca schiera in Siria anche i MiG-29SMT

Il Ministro della Difesa russa ha reso noto in un comunicato ufficiale che presso la base aerea di Hmeymim a Latakia, in Siria, sono stati dislocati quattro caccia MiG-29SMT.

E’ la prima volta che la versione modernizzata del Fulcrum prende parte al conflitto siriano e secondo il Ministero russo la versione più aggiornata e potente del Fulcrum (in attesa del nuovo MiG-35) in servizio con la Forza Aerospaziale prenderà immediatamente parte alle missioni aria-terra contro i gruppi terroristici ancora presenti nel paese siriano.

Il caccia multiruolo MiG-29SMT è dotato di armi aria-aria e aria-terra ad alta precisione che gli offrono un elevato livello di combattimento contro obiettivi di ogni tipo (aerei, terrestri e marini), dispone di serbatoi maggiorati integrati in fusoliera (un vero e proprio rigonfiamento dorsale posto dietro l’abitacolo che ne contraddistingue l’intera sagoma laterale), di una sonda per il rifornimento in volo, di una cellula rivestita da vernice radar assorbente e di un carico bellico notevolmente maggiorato rispetto alle versioni precedenti del MiG-29.

Il MiG-29SMT è dotato inoltre del radar multimodale Zhuk-ME sviluppato da Phazotron NIIP: un sistema che consente il monitoraggio fino a 10 bersagli aerei e l’ingaggio simultaneo di 4 velivoli, ancora schermi multifunzionali a colori wide screen e comandi HOTAS.

Foto Serghey L.